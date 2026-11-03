Kalifornia głosuje nad jednorazowym podatkiem dla miliarderów — France 24

W amerykańskim stanie Kalifornia we wtorek odbywa się głosowanie nad inicjatywą wprowadzenia jednorazowego podatku dla miliarderów. Środki z niego proponuje się przeznaczyć na finansowanie systemu ochrony zdrowia stanu. Poinformowała o tym France 24.

Inicjatywa podatkowa

Inicjatywa przewiduje jednorazowy podatek właśnie dla miliarderów. Jej celem jest finansowanie kalifornijskiego systemu ochrony zdrowia. France 24 nazywa ten plan znaczącym.

Stacja telewizyjna poświęciła głosowaniu osobny materiał. Omawia w nim proponowany podatek i jego możliwe znaczenie dla systemu ochrony zdrowia stanu.

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Spadek cen ropy

W tym samym wydaniu France 24 poinformowała również o gwałtownym spadku światowych cen ropy przed wyborami uzupełniającymi w USA. Notowania Brent i WTI spadły o około 8%.

Według stacji stało się to po tym, jak Iran oświadczył, że prowadzi intensywne negocjacje pokojowe za pośrednictwem mediatorów. Teheran zasygnalizował także gotowość do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, jeśli USA przyjmą jego warunki.

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