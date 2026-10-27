W Kalifornii od lat trwa wojna między dwiema koloniami mrówek, która powoduje milionowe straty

W południowej Kalifornii argentyńskie mrówki od lat toczą zakrojoną na szeroką skalę walkę o terytorium. W starciu między dwiema superkoloniami giną miliony owadów, a walki toczą się poza granicami ich ogromnych włości.

Gatunek ten trafił do Stanów Zjednoczonych z Ameryki Południowej w wyniku handlu międzynarodowego. Charakteryzuje je rzadka forma organizacji zwana unikolonialnością. Mrówki z różnych gniazd nie walczą między sobą, lecz pokojowo współpracują. Dzięki niewielkiej różnorodności genetycznej rozpoznają się nawzajem po zapachu i uznają się za krewnych.

W ten sposób powstały ogromne superkolonie. Największa z nich rozciąga się wzdłuż wybrzeża Kalifornii na długości prawie tysiąca kilometrów. W jej pobliżu powstało kilka mniejszych, konkurujących ze sobą grup.

Kiedy spotykają się przedstawiciele różnych superkolonii, wszelka przyjaźń natychmiast znika. Naukowcy opublikowali badania w czasopiśmie „Molecular Ecology”, w których opisali 16 stref styku między trzema wrogimi superkoloniami. Przez pół roku naukowcy co tydzień odwiedzali te obszary. Granice terytoriów okazały się bardzo wyraźne i ostre.

Walki wybuchały podczas 40% wizyt. W każdej takiej potyczce ginęło średnio około 15 tysięcy robotnic. Tylko w pobliżu jeziora Hodges w Kalifornii w ciągu sześciu miesięcy obserwacji zginęło co najmniej 15 milionów owadów.

Analiza genetyczna wykazała, że im większa różnica genetyczna między koloniami, tym wyższy poziom agresji. Przy tym odległość między gniazdami nie miała żadnego znaczenia. Wymiana genetyczna między wrogimi obozami była praktycznie zerowa. Oznacza to, że nawet lata sąsiedztwa nie skłoniły ich do nawiązania pokrewieństwa.

Ta wojna przypomina klasyczny impas pozycyjny w konfliktach międzyludzkich. Pomimo milionów poległych żołnierzy linia frontu w trakcie obserwacji praktycznie nie przesunęła się z miejsca. Żadna ze stron nie zdołała zdobyć terytorium przeciwnika.

W świecie zwierząt często obowiązuje zasada przyzwyczajenia, zgodnie z którą sąsiedzi z czasem stają się mniej agresywni wobec siebie. Jednak argentyńskie mrówki nie potrafią zawrzeć pokoju. Każde spotkanie na granicy nieuchronnie kończy się śmiercią.

Źródło: Interesting Engineering

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