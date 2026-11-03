Federalni prokuratorzy w Kalifornii złożyli skargi karne przeciwko sześciu legalnym stałym rezydentom USA posiadającym zielone karty. Jak informuje The Guardian, 2 listopada prokurator federalny dla Centralnego Okręgu Kalifornii Bill Essayli oświadczył, że są oni ścigani pod zarzutem nielegalnej rejestracji do głosowania oraz podania fałszywych informacji we wnioskach o naturalizację.

Wszyscy sześcioro legalnie mieszkają w USA, jednak nie mają prawa głosu. Według śledztwa zarejestrowali się jako wyborcy, a później, składając wnioski o obywatelstwo, wskazali, że wcześniej nie rejestrowali się do udziału w wyborach. W skargach zaznaczono także, że osoby te głosowały w ostatnich latach, jednak nie postawiono im odrębnych zarzutów bezpośrednio za nielegalne głosowanie.

Zatrzymano pięciu podejrzanych

Według Essayliego pięciu z sześciu podejrzanych zostało już aresztowanych. Wśród nich są osoby urodzone w Meksyku, Izraelu, Filipinach, Kanadzie i Iranie. Każdemu zarzuca się jeden przypadek podania fałszywych informacji we wniosku o naturalizację; według prokuratorów maksymalna kara wynosi do pięciu lat więzienia.

Sprawy opierają się na wstępnych skargach sporządzonych przez agentów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Formalne akty oskarżenia przeciwko tym osobom nie zostały jeszcze wniesione, a także nie było od razu wiadomo, czy wszyscy mają adwokatów.

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Jeden z podejrzanych to 52-letni rodowity Kanadyjczyk, który według skargi mieszka w USA od ponad 40 lat. Śledczy twierdzą, że dwukrotnie nielegalnie głosował, a następnie próbował anulować swoją rejestrację. Inny oskarżony, 43-letni rodowity Filipińczyk, przebywa w USA od 1992 roku; według śledztwa głosował kilkakrotnie od 2020 roku.

Spór o karty wyborcze

Nowe sprawy toczą się w tle pozwu Departamentu Sprawiedliwości USA, który żąda, aby kalifornijskie organy wyborcze odłożyły około 20 tysięcy kart wyborczych. Prokuratorzy twierdzą, że mogą one należeć do osób bez amerykańskiego obywatelstwa, które rzekomo oszukańczo zarejestrowały się jako wyborcy. Władze stanowe kwestionują wiarygodność metodologii i listy federalnych prokuratorów oraz ostrzegają przed ryzykiem pozbawienia obywateli USA prawa głosu.

Według publikacji kilku sędziów odrzuciło żądania Departamentu Sprawiedliwości, a Sąd Najwyższy USA 2 listopada nie uwzględnił apelacji administracji Donalda Trumpa. Przedstawiciele okręgowych organów wyborczych w Kalifornii oświadczyli, że listy otrzymane od resortu zawierały liczne błędy. Grupa praw człowieka w swojej analizie również wskazała, że ponad 40% osób z listy nie udało się znaleźć w stanowych rejestrach wyborców.

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