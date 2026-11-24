Na coroczną kolację parlamentarną w Kanadzie zaproszono komików, którzy wcielili się w rolę prezydenta USA Donalda Trumpa oraz premiera kraju Marka Carney’a. Podczas wydarzenia w Ottawie politycy i dziennikarze byli świadkami satyrycznego występu poświęconego amerykańskiemu przywódcy.

Oficjalna uroczystość odbyła się 21 listopada. Na scenę wyszedł komik Mark Krich, który wcielił się w rolę sobowtóra Donalda Trumpa.

„Jest tak popularny, prawie tak samo popularny jak ja” – stwierdził komik, wcielając się w rolę prezydenta USA.

Podczas występu Krich naśladował charakterystyczny sposób, w jaki Trump podaje rękę. Wymienił mocne uściski dłoni z Markiem Carneyem oraz innym sobowtórem, który znajdował się na scenie.

Premier Kanady nie pozostał bierny i sam włączył się w żarty na temat amerykańskiego prezydenta. W szczególności Carney zażartował z luksusowej renowacji wnętrz Gabinetu Owalnego, który Trump ozdobił złotymi elementami i pozłacanymi dekoracjami.

„To niełatwa publiczność. A ja byłem w Gabinecie Owalnym. Sam. Z jego nowym projektantem wnętrz” – oświadczył kanadyjski premier, jak podaje The Washington Post.

Parliamentary Press Gallery Dinner to coroczna kolacja kanadyjskiej galerii prasowej, która gromadzi dziennikarzy i polityków w strojach wieczorowych.

Zgodnie z tradycją liderzy partii politycznych wygłaszają podczas tego wydarzenia dowcipne i sarkastyczne przemówienia, żartując z samych siebie, swoich przeciwników politycznych oraz aktualnych wydarzeń.

Informację tę podaje The Independent.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump w środę, 25 listopada, przyjmie sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Rozmowy odbędą się w stanie Floryda.

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