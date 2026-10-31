W Kazachstanie ogłoszono międzynarodowy nakaz poszukiwania Dmitrija Punina i jego żony Mariny Iljiny. Są oni podejrzani o organizowanie nielegalnego kasyna internetowego na terytorium tego kraju.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem ich nazwiska pojawiły się na oficjalnym portalu Kazachstanu w sekcji osób poszukiwanych. Wcześniej, w sierpniu, małżeństwo to figurowało wśród podejrzanych w sprawie dotyczącej nielegalnego biznesu hazardowego.

Śledztwo rozpoczęło się po publikacjach dziennikarskich na początku 2025 roku. Twierdzono w nich, że bukmacher Pin-Up, oficjalnie zarejestrowany w Kazachstanie, kierował użytkowników na strony kasyn internetowych, których działalność jest w tym kraju zabroniona.

Następnie Kazachstańska Agencja Monitoringu Finansowego wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnego hazardu. Według wersji śledczych pracownicy banków pomagali w wypłacaniu środków, które obywatele przegrywali w kasynach internetowych. Łączna kwota takich transakcji, według podanych danych, mogła wynieść 100 mld tenge.

W sprawie figurują również inne osoby, które są podejrzane o pomoc w organizacji i finansowym wsparciu nielegalnej działalności. W szczególności wcześniej ogłoszono list gończy za prawdopodobnymi uczestnikami tego procederu.

Źródło: Kazinform

Jednocześnie ogłoszenie listu gończego nie oznacza udowodnienia winy. Ostateczne wnioski dotyczące udziału osób wymienionych w sprawie ma ustalić sąd.

W cypryjskim Limassol nieznani sprawcy otworzyli ogień w kierunku fasady butiku z winami PUNIN WINE, należącego do biznesmena Dmitrija Punina.

Na Cyprze trwa walka z praniem „krwawych” rosyjskich miliardów pochodzących z nielegalnego hazardu, a także z próbami legalizacji zbrodniarzy wojennych w UE.

W sierpniu 2025 roku organy ścigania skonfiskowały od rosyjskiego kasyna internetowego Pin-Up 2,6 mld hrywien na rzecz budżetu państwa Ukrainy.

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