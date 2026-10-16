W Kenii Rada Administracyjnego Przeglądu Zamówień Publicznych (PPARB) zezwoliła Niezależnej Komisji Wyborczej i Granic (IEBC) na kontynuowanie przetargu na zintegrowany system zarządzania wyborami, powiązany sprzęt, wsparcie i utrzymanie. Zamówienie o wartości 6,5 mld szylingów kenijskich jest częścią przygotowań do wyborów powszechnych w 2027 roku.

Jak informuje Nation Kenya, PPARB oddaliła skargę spółki Leading Edge Limited, która próbowała wstrzymać procedurę. Rada nakazała również spółce zapłacić pozwanym 2 mln szylingów tytułem kosztów, ponieważ wnioskodawca nie udowodnił naruszeń prawa zamówień publicznych.

Wymagania wobec uczestników

IEBC opublikowała zaktualizowany przetarg 17 września, a termin składania wniosków wyznaczono na 2 października. Wśród wymagań wobec uczestników są doświadczenie w dostawie co najmniej 50 tys. urządzeń, realizacja prac w dwóch krajach oraz referencje od pięciu klientów.

Leading Edge Limited złożyła wniosek 30 września, dwa dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń. Spółka zakwestionowała wymagania kwalifikacyjne, czas na reakcję na zmiany i wyjaśnienia dotyczące przetargu, a także ograniczenia dotyczące spółek joint venture i doświadczenia podwykonawców. Twierdziła, że wymagania są nadmiernie skoncentrowane na doświadczeniu w dostawie technologii wyborczych i mogą wykluczyć firmy mające doświadczenie w dużych rządowych systemach informacyjnych.

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Ustalenia PPARB

IEBC utrzymywała, że warunki są niezbędne dla złożonego systemu wyborczego. Komisja wskazała, że doświadczenie z innymi systemami biometrycznymi niekoniecznie dowodzi zdolności dostawcy do wdrożenia i utrzymania technologii w środowisku wyborczym. Wyjaśniła także potrzebę jednego dostawcy jasnym określeniem odpowiedzialności umownej.

PPARB ustaliła, że Leading Edge Limited nie udowodniła, iż zmiany w dokumentacji przetargowej wyrządziły jej wystarczającą szkodę, aby wstrzymać zamówienie. Rada rozpatrzyła również sprzeczność dotyczącą lokalnej preferencji: jedna sekcja przewidywała 15-procentową marżę, podczas gdy tabela danych przetargu wskazywała, że nie ma ona zastosowania. Rada uznała, że pierwszeństwo ma konkretne postanowienie tabeli, dlatego oferty będą oceniane bez takiej marży.

Jest to już druga skarga dotycząca tego zamówienia. 3 września PPARB częściowo uwzględniła wniosek Galadirel Investments Limited i zobowiązała IEBC do usunięcia niedociągnięć w specyfikacjach technicznych, kryteriach oceny, należytej weryfikacji oraz wymaganiach wobec kluczowego personelu. Następnie komisja opublikowała zaktualizowany przetarg.

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