W chińskim mieście Hegang dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 68 metrów kwadratowych sprzedano na aukcji internetowej za 11 juanów. Lokal znajduje się na siódmym piętrze budynku mieszkalnego w prowincji Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. O nietypowej sprzedaży poinformował Polsat News.

Tysiące uczestników aukcji

Licytacja odbyła się na platformie Alibaba Auction w ramach promocji z okazji Double 11 — największego w Chinach festiwalu zakupów online, porównywanego z amerykańskim Black Friday. Według South China Morning Post w licytacji wzięło udział ponad 1,6 tys. chętnych.

Cena wywoławcza mieszkania wynosiła jednego juana, a minimalne przebicie stawki — 0,01 juana. Maksymalną stawkę ustalono na 11 juanów. Zwycięzcą został anonimowy kupujący z regionu Jiangsu-Zhejiang, który jako pierwszy zaproponował maksymalną kwotę. Aukcja zakończyła się 5 listopada; w jej trakcie złożono 1001 ofert.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Koszty kupującego i cena rynkowa

Menedżer Liu z domu aukcyjnego Shenyang Hengyu Tongda poinformował, że w ramach akcji promocyjnej wystawiono dwa lokale w Hegang. Jak powiedział, różnicę między rynkową wartością mieszkania a ceną promocyjną pokrywa platforma Alibaba Auction.

Lokalne serwisy sprzedaży nieruchomości wyceniają ten obiekt na około 40 tys. juanów. Podczas transmisji na żywo z aukcji kupujący oświadczył, że nie planuje przeprowadzki do prowincji Heilongjiang i chce wykorzystywać mieszkanie podczas zimowych wyjazdów. Oprócz ceny zakupu i prowizji platformy będzie musiał zapłacić około 2 tys. juanów podatku od nabycia nieruchomości.

Podobna akcja odbyła się już wcześniej

W listopadzie 2024 roku w prowincji Shandong kobieta kupiła za 11 juanów 40-metrowe mieszkanie nad morzem, wyceniane na mniej niż 50 tys. juanów. Prawnik Wang Yuchen z pekińskiej kancelarii Jinsu ostrzegł, że tanie nieruchomości na aukcjach mogą mieć ukryte problemy, w tym niejasne dokumenty własności, niezapłacone podatki, długi za utrzymanie lub kosztowne spory sądowe.

Czytaj nas na