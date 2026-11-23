Chińskie organy ścigania wszczęły dochodzenie antykorupcyjne w sprawie zastępcy dyrektora generalnego państwowego koncernu energetycznego CNPC, Se Jun. Jest on podejrzany o poważne naruszenia dyscypliny i prawa.

O wszczęciu śledztwa poinformowała 22 listopada Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin (CCDI). Według jej informacji urzędnik ten jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego oraz znajduje się pod nadzorem śledczym CCDI i Krajowej Komisji Nadzorczej.

Chińskie władze nie ujawniły szczegółów dotyczących ewentualnych naruszeń. Sformułowanie „poważne naruszenia dyscypliny i prawa” w oficjalnych komunikatach ChRL jest zazwyczaj stosowane w sprawach związanych z korupcją.

Xie Jun przez większość swojej kariery pracował w oddziale CNPC zajmującym się wydobyciem ropy naftowej i gazu w południowo-zachodnich Chinach. W 2020 roku został przeniesiony do centrali korporacji, gdzie stanął na czele działu planowania. W styczniu 2022 roku Se został mianowany zastępcą dyrektora generalnego firmy. Informuje o tym South China Morning Post.

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