W jaskini Chuanshandong w chińskim regionie Guangxi archeolodzy znaleźli ząb mający co najmniej 100 800 lat, który może należeć do przedstawiciela wcześniej nieznanej linii dawnych ludzi. Badanie kształtu zęba i białek jego szkliwa wykazało połączenie cech, które nie odpowiada znanym wschodnioazjatyckim przedstawicielom rodzaju Homo, donosi Live Science.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature naukowcy opisali cztery izolowane zęby z dwóch stanowisk jaskiniowych w Guangxi — Longchuandong i Chuanshandong. Według datowania uranowo-seriowego trzonowiec i przedtrzonowiec z Longchuandong pochodzą z okresu od około 104 500 do 42 600 lat temu. Dwa przedtrzonowce z Chuanshandong mają co najmniej 100 800 lat i zdaniem badaczy mogły należeć do jednej osoby.

Cechy denisowian

Dziedziczne cechy zębów z Longchuandong okazały się podobne do wcześniej zidentyfikowanych szczątków denisowian. Zdaniem autorów pracy wskazuje to, że grupa spokrewniona z denisowianami żyła w południowych Chinach w późnym plejstocenie.

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Przedtrzonowce z Chuanshandong różniły się od tych próbek. Miały złożony system korzeniowy typowy dla Homo erectus, ale także bardziej symetryczną koronę, która bardziej odpowiada Homo sapiens. Analiza białek szkliwa jednego zęba z Chuanshandong oraz zębów z Longchuandong wykazała również, że wszystkie należały do osobników płci męskiej na podstawie cech chromosomowych.

Potrzebne są dodatkowe dane

Niektóre warianty białek w próbce z Chuanshandong wcześniej wykrywano wyłącznie u Homo erectus i Homo antecessor. Autorzy badania zaznaczyli, że analiza białek wskazuje na grupę siostrzaną względem wspólnych przodków neandertalczyków, denisowian i Homo sapiens. Jednocześnie nietypowy zestaw dawnych białek może być również wyjaśniony krzyżowaniem z Homo erectus.

Współautorka pracy Qiaomei Fu, dyrektorka laboratorium starożytnego DNA w Instytucie Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii Chińskiej Akademii Nauk, podkreśliła, że nazywanie znaleziska nową grupą ludzi jest jeszcze przedwczesne. Antropolog John Hawks, który nie brał udziału w badaniu, również zauważył, że paleoproteomika jest stosunkowo nową metodą. Dlatego nadal nie jest jasne, czy wykryty wariant białka występował u Homo erectus, denisowian czy innej populacji.

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