W Kolumbii tysiące osób 14 października wyszły na ulice Bogoty i innych dużych miast, protestując przeciwko polityce gospodarczej i bezpieczeństwa prezydenta Abelardo de la Esprielli. Do demonstracji dołączył były prezydent Gustavo Petro. Al Jazeera podaje, że protesty były pierwszym dniem ogólnokrajowej kampanii, na czele której stanął Petro. Brała w nich udział koalicja partii opozycyjnych, związków zawodowych, ludów rdzennych i ruchów społecznych.

Cięcia wydatków publicznych

Uczestnicy protestów twierdzą, że zagrożone są reformy wprowadzone za prezydentury Petra: rozszerzenie dostępu do publicznych uniwersytetów, podwyższenie płacy minimalnej i wzmocnienie ochrony pracowniczej. Wyrażali również zaniepokojenie możliwymi cięciami w ochronie zdrowia.

Kongres Kolumbii musi do wtorku zatwierdzić budżet na rok fiskalny 2027. Sojusznicy de la Esprielli forsują propozycje ograniczenia wydatków publicznych w ramach polityki oszczędnościowej. Prezydent, który objął urząd w sierpniu, obiecał odejść od lewicowego kursu swojego poprzednika i prowadzić politykę wolnorynkową.

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Przed protestami rząd wprowadził nowe zasady dla policji, które rozszerzają uprawnienia funkcjonariuszy do szybszego reagowania na wandalizm lub utrudnianie dostępu do usług o kluczowym znaczeniu. De la Espriella oświadczył, że prawo do protestu jest respektowane, jednak przemoc, wandalizm i blokady nie będą tolerowane.

Krytyka relacji z Izraelem

Część demonstrantów niosła palestyńskie flagi i krytykowała działania nowej administracji dotyczące Izraela. Tego samego dnia rząd de la Esprielli otworzył ambasadę Kolumbii w Jerozolimie. Za prezydentury Petra kraj zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem z powodu wojny w Gazie, a nowa administracja zaczęła je przywracać.

Petro napisał w mediach społecznościowych, że mobilizacje były sygnałem alarmowym dwa miesiące po rozpoczęciu pracy przez nowy rząd. Krytycy rządu zaznaczali jednocześnie, że protesty w tym tygodniu były w większości pokojowe.

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