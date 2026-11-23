Amerykańscy ustawodawcy z obu partii politycznych zakwestionowali decyzję zarządu firmy Nvidia o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego.

Senatorka z ramienia Partii Demokratycznej Elizabeth Warren, która od stycznia będzie przewodniczyć senackiej Komisji ds. Bankowości, nazwała powrót Huanga „nierozsądnym” i podkreśliła, że rada dyrektorów firmy Nvidia musi odpowiedzieć przed Kongresem na pytania dotyczące przestrzegania przez firmę wymogów amerykańskiej kontroli eksportowej.

„Powrót Jensena Huanga tylko potęguje pilną potrzebę uchwalenia ponadpartyjnych projektów ustaw dotyczących kontroli eksportu oraz zagwarantowania, że firma Nvidia nie będzie lobbować na rzecz zniesienia tych ograniczeń i nie będzie narażać naszego bezpieczeństwa narodowego na ryzyko” — oświadczyła Warren.

Przewodniczący Komisji Bankowości Senatu USA Tim Scott poinformował, że 3 grudnia Huang wystąpi na otwartym posiedzeniu komisji. Ustawodawcy badają zarzuty dotyczące jego powiązań z kobietą podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer stwierdził, że powrót Huanga świadczy o konieczności pilnego zaostrzenia ograniczeń prawnych dotyczących eksportu amerykańskich mikrochipów do Chin.

„Demokraci wykorzystają wszystkie swoje uprawnienia, aby zbadać wszelkie niezgodne z prawem działania administracji Trumpa, Huanga, innych kierowników firmy Nvidia oraz każdego, kto przedkłada korzyści finansowe nad nasze bezpieczeństwo narodowe” – oświadczył Schumer.

Jim Himes, wysoki rangą demokratyczny członek Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów, oświadczył, że Huang powinien również wziąć udział w zamkniętej sesji informacyjnej 1 grudnia dla trzech komisji Izby Reprezentantów.

Z kolei republikanin Don Bacon stwierdził, że firma Nvidia powinna poszukiwać nowego szefa, a Kongres musi ustalić, kto zatwierdził sprzedaż wysokowydajnych chipów komputerowych do Chin.

Demokratka Debbie Dingle nazwała decyzję rady dyrektorów „nieodpowiedzialną”, ponieważ została ona podjęta jeszcze przed wysłuchaniem Huanga przez Kongres.

„Istnieją poważne pytania dotyczące bezpieczeństwa narodowego, na które należy odpowiedzieć. Rada dyrektorów musi wyjaśnić, dlaczego zdecydowała się podjąć dalsze działania, nie uzyskując tych odpowiedzi” – powiedziała.

Republikanin John Curtis oświadczył, że chce dowiedzieć się, jakie argumenty przekonały radę dyrektorów do zmiany stanowiska w sprawie Huanga oraz którzy przedstawiciele władz amerykańskich udzielili jej odpowiednich zapewnień. „Na jakiej podstawie komisja doszła do wniosku, że nie ma żadnego ryzyka? W zeszłym tygodniu rada oświadczyła, że nie ma zamiaru przywrócić go na stanowisko. Chciałbym wiedzieć, co się zmieniło” — zauważył senator.

Demokrata Richard Neal z Massachusetts zwrócił również uwagę na oświadczenie rady dyrektorów firmy Nvidia, zgodnie z którym przy podejmowaniu decyzji uwzględniono informacje od przedstawicieli najwyższych szczebli rządu USA.

Gubernator stanu Illinois Jay B. Pritzker, którego uważa się za potencjalnego kandydata na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej, również skrytykował decyzję firmy Nvidia, nazywając ją przejawem „chciwości i braku odpowiedzialności”, które, jak powiedział, Amerykanie właśnie odrzucili w wyborach śródokresowych.

Informuje o tym agencja Reuters.

Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, wystąpi przed Senatem USA 3 grudnia — CoinDesk.

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