Dochodzenie demokratów w Połączonym Komitecie Ekonomicznym Kongresu USA wykazało rozproszoną reakcję władz federalnych na cyberoszustwa, przez co poszkodowanym trudno odzyskać utracone środki. Jak podaje TIME, agencje federalne nie mają jednego pełnego zestawienia kwot utraconych w wyniku cyberoszustw, środków zajętych w zagranicznych centrach oszustw oraz pieniędzy zwróconych ofiarom.

Dochodzeniu przewodzili senator z New Hampshire Maggie Hassan oraz członek Izby Reprezentantów z Wirginii Don Beyer. W raporcie wskazano również, że władze nie tworzą wystarczających zachęt dla instytucji finansowych i mediów społecznościowych, aby z wyprzedzeniem wykrywały i powstrzymywały nadużycia ich usług, jednocześnie chroniąc prywatność użytkowników.

Straty i odzyskiwanie środków

Według FBI Amerykanie stracili w 2025 roku niemal 18 mld dolarów w internetowych schematach oszustw — ponad 2 mln dolarów na godzinę. Łączne zgłoszone straty wynikające z przestępstw internetowych, obejmujących szersze kategorie naruszeń, wyniosły 20,9 mld dolarów. To o 26% więcej niż w 2024 roku i około trzykrotnie więcej niż w 2021 roku.

FBI poinformowało komitet, że w 2025 roku zwróciło ofiarom oszustw 336 mln dolarów. Amerykańska Secret Service zwróciła ofiarom różnych schematów oszustw ponad 770 mln dolarów w zajętych aktywach w latach fiskalnych 2024 i 2025; kwota ta obejmuje nie tylko cyberprzestępczość.

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Największe zgłoszone straty wśród grup wiekowych poniosły osoby w wieku 60 lat i więcej: około 7,7 mld dolarów, czyli o 60% więcej niż w 2024 roku. Osoby poniżej 18. roku życia zgłosiły w 2025 roku niemal 13 mln dolarów strat w 13 168 skargach.

Propozycje komitetu

W raporcie wezwano do zmian legislacyjnych, w tym do przyjęcia ponadpartyjnego projektu ustawy ReportScams.Gov Act. Przewiduje on jednolitą federalną strategię przeciwdziałania oszustwom oraz centralne źródło informacji i pomocy dla poszkodowanych.

Autorzy dochodzenia proponują również wzmocnienie współpracy organów federalnych z instytucjami finansowymi i platformami mediów społecznościowych, a także pociąganie do odpowiedzialności państw, które pozwalają na działalność centrów oszustw lub ją ułatwiają. Eksperci, z którymi rozmawiał TIME, wiążą rosnące ryzyko z wykorzystaniem mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji i coraz bardziej przekonujących deepfake’ów.

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