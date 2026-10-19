Zgromadzenie Ustawodawcze Kostaryki rozpatruje projekt ustawy nr 25.796, który proponuje wprowadzenie 15-procentowego podatku od określonych dochodów pasywnych rezydentów podatkowych uzyskiwanych z aktywów poza krajem. Chodzi o odsetki, dywidendy, tantiemy, płatności z tytułu najmu oraz zyski kapitałowe. Jak informuje The Rio Times, dokument złożono 22 września 2026 roku, a głosowań w jego sprawie jeszcze nie odnotowano.

Jakie dochody obejmie inicjatywa

Projekt ustawy dotyczy osób fizycznych, spółek, trustów i funduszy inwestycyjnych będących rezydentami podatkowymi Kostaryki. Obowiązujący system kraju przewiduje głównie opodatkowanie dochodów ze źródeł kostarykańskich. Jednocześnie uzasadnienie projektu podkreśla, że inicjatywa nie oznacza pełnego przejścia na opodatkowanie światowych dochodów.

Wynagrodzenia zarobione za granicą, zagraniczne emerytury oraz zyski z aktywnej działalności gospodarczej poza Kostaryką nie znajdują się na liście dochodów proponowanych do opodatkowania. Strat z zagranicznych aktywów nie będzie można zaliczyć na poczet obniżenia podlegających opodatkowaniu zysków kapitałowych.

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Ryzyko podwójnego opodatkowania dla obywateli USA

Zmiany mogą mieć szczególne znaczenie dla obywateli USA mieszkających w Kostaryce. Stany Zjednoczone opodatkowują światowe dochody swoich obywateli, a między USA i Kostaryką nie ma umowy o podatku dochodowym. Zgodnie z zasadami IRS zagraniczny kredyt podatkowy nie może obniżyć amerykańskiego podatku od dochodów ze źródeł w USA.

Projekt przewiduje nie kredyt podatkowy, lecz odliczenie podatku już zapłaconego za granicą od podstawy opodatkowania. Prawniczka Melania Calderon Hernandez podała przykład: ze 100 dolarów zagranicznego dochodu, od którego 15 dolarów zapłacono już jako podatek za granicą, w Kostaryce zgodnie z projektem opodatkowane byłoby pozostałe 85 dolarów. Przy stawce 15% oznaczałoby to kolejne 12,75 dolara, a łączna kwota podatków wyniosłaby 27,75 dolara.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty w obecnym brzmieniu, wejdzie w życie po publikacji. Zasady jego stosowania mają zostać opracowane w ciągu sześciu miesięcy.

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