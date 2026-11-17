Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, do którego doszło 17 listopada. Jak powiedział, planuje się odbudowę mostu.

„Most krymski zostanie odbudowany i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej” – oświadczył Pieskow.

Jednocześnie rzecznik Kremla nie podał żadnych szczegółów dotyczących terminów odbudowy mostu ani zakresu zniszczeń. Nie podał również informacji na temat tego, ile czasu może potrwać remont mostu.

Informują o tym rosyjskie media.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowem wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój sektora transportowego oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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