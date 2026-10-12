We wrześniu w Laosie rozpoczęły działalność Chińsko-Laotańskie Wspólne Centrum Wsparcia i Szkolenia na wojskowym lotnisku Ban Keun oraz Chińsko-Laotańska Akademia Lotnicza Przyjaźni. Lotnisko znajduje się około 50 kilometrów od stolicy kraju, Wientianu, informuje Defense News.

Szkolenie pilotów

Ministerstwo Obrony Chin oświadczyło, że oba kraje będą wspólnie utrzymywać i wykorzystywać centrum. Według resortu jego celem jest pomoc Laosowi w wzmocnieniu szkolenia pilotów sił powietrznych.

Lotnisko Ban Keun zostało niedawno zmodernizowane; ma pas startowy o długości 2 tysięcy metrów. Chiński resort obrony oświadczył, że udział kraju w projekcie nie jest wymierzony przeciwko stronom trzecim, lecz ma sprzyjać praktycznej współpracy wojskowej z Laosem.

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Oceny znaczenia regionalnego

Eksperci, z którymi rozmawiało wydanie, uważają, że obecność Chin na laotańskim wojskowym lotnisku może rozszerzyć możliwości Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Azji Południowo-Wschodniej. Główny doradca ośrodka analitycznego Pacific Research Center w Kuala Lumpur Oh Ei Sun zauważył, że Chiny, dążąc do statusu wielkiego mocarstwa, stopniowo i dyskretnie rozbudowują bazy wojskowe, między innymi do szkolenia lub innych pozornie nieszkodliwych celów.

Badanie platformy medialnej China Global South Project stwierdza, że Ban Keun zapewni Chinom stałą obecność, będzie sprzyjać zakupom chińskiego sprzętu oraz wspierać operacje powietrzne ChALW. Starszy pracownik naukowy East-West Center Danny Roy przypuścił, że w przyszłości obiekt może stać się bazą wysuniętego rozmieszczenia chińskich samolotów i zostać rozbudowany, aby przyjmować większą liczbę oraz większe statki powietrzne.

Politolog z Fulbright University Vietnam Nguyen Thanh Trung oświadczył, że Chiny mogą wzmacniać obecność wojskową w głębi kontynentalnej części Azji Południowo-Wschodniej po ustanowieniu obecności marynarki wojennej w kambodżańskiej bazie Ream. Analityk Armed Conflict Location & Event Data Project Hangyu Li uważa, że Ban Keun i Ream razem mogą stworzyć szerszą chińską sieć bezpieczeństwa w regionie.

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