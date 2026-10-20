Łotewska Rada Konkurencji stwierdziła istnienie zakazanego porozumienia między dziewięcioma firmami z branży pogrzebowej podczas zamówień publicznych na usługi pogrzebowe i przewóz zmarłych specjalistycznym transportem. Regulator nałożył kary o łącznej wysokości 47 124,66 euro, informuje LSM English.

Ustalenia regulatora

Rada Konkurencji podjęła decyzję w tej sprawie 1 października. Dotyczy ona SIA ABSocial, SIA Rīgas memoriālais centrs, SIA FLAMMAX, SIA KREMATORIJU APVIENĪBA, SIA RR Company, SIA Terrawood, SIA Sanitārais Transports, SIA Fungi International i SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests. Ostatnia z tych firm zakończyła działalność w 2024 roku, dlatego postępowania wobec niej nie kontynuowano.

Według urzędu uczestnicy uzgadniali udział lub nieuczestniczenie w co najmniej 13 postępowaniach zakupowych. Wymieniali się informacjami wrażliwymi z punktu widzenia działalności gospodarczej, w tym danymi o cenach ofert, składali oferty pozorowane i bezpodstawnie je wycofywali. W niektórych przypadkach oferty w imieniu konkurentów przygotowywali i składali inni uczestnicy.

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Zamówienia o wartości około 2 mln euro

Chodzi o przetargi prowadzone w latach 2020–2025 przez Ryski Wschodni Kliniczny Szpital Uniwersytecki, państwowe centra opieki społecznej, samorząd Rygi oraz Policję Państwową. Łączna szacunkowa wartość kontraktów, w tym zamówień, które później zawieszono lub zakończono, wynosiła około 2 mln euro.

Kary ustalono na poziomie od 2% do 4,5% obrotu netto firm za ostatni rok finansowy, uwzględniając rolę każdej z nich w naruszeniu. Regulator poinformował także o przypadkach składania ofert różnych firm z jednego komputera i adresu IP, a także o dokumentach innych uczestników znajdujących się w ofertach przetargowych.

Według ustaleń Rady Konkurencji przedstawiciel SIA KREMATORIJU APVIENĪBA i SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests informował innych uczestników o planowanych i ogłoszonych zamówieniach, inicjował dyskusje na temat ich udziału oraz koordynował dalsze działania. Przewodnicząca urzędu Ieva Šmite oświadczyła, że problemy z konkurencją w sektorze usług pogrzebowych odnotowywano już wcześniej, a jednolite regulacje dla branży nadal nie zostały wprowadzone.

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