Na Łotwie w tym tygodniu rozpoczęła się seria eksperymentów i testów NATO dotyczących nowych technologii obronnych — poinformowało ministerstwo obrony tego kraju. Jak podaje LSM English, działania odbywają się w bazie wojskowej Ādaži niedaleko Rygi oraz na nowo utworzonych poligonach wojskowych w Sēliji.

Trzy kierunki testów

Równoległe testy obejmują trzy kierunki: rozwiązania komunikacyjne nowej generacji w ramach programu Digital Backbone Experiment 2026, rozwój zdolności zwalczania dronów w ramach Layered Counter UAS Initiative oraz technologie głębokiego rażenia Next Generation Targeting.

Celem DiBaX 2026 jest przetestowanie infrastruktury cyfrowej wraz z różnymi technologiami obronnymi, aby zapewnić ich skuteczne i skoordynowane działanie podczas operacji NATO. W tym roku program rozszerzono, koncentrując się na integracji sensorów i środków przeciwdziałania zagrożeniom, w tym na ich wykrywaniu i identyfikacji.

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Udział firm z ponad 20 krajów

Program przewiduje testy polowe, testowanie infrastruktury sieciowej oraz kompleksowe scenariusze z wykorzystaniem sensorów, systemów łączności, systemów bezzałogowych, narzędzi wspierających podejmowanie decyzji oraz środków ochrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi.

W eksperymentach uczestniczy niemal 100 firm przemysłu obronnego z ponad 20 krajów, a także przedstawiciele sił zbrojnych państw sojuszniczych. DiBaX odbywa się na Łotwie piąty rok z rzędu. Eksperymentem kieruje Sojusznicze Dowództwo Transformacyjne NATO we współpracy z łotewskim Ministerstwem Obrony, Narodowymi Siłami Zbrojnymi oraz LMT Defence. DiBaX 2026 ma zakończyć się pod koniec października wydarzeniem NATO FUSE, podczas którego planowane jest praktyczne testowanie i udoskonalanie nowych rozwiązań technologicznych z udziałem wojskowych i przedstawicieli przemysłu obronnego.

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