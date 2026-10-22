Na Łotwie zarząd Łotewskiego Związku Rolników (LZS) 20 października podjął decyzję o rezygnacji po nieudanym wyniku w wyborach do 15. Saeimy. Partia poinformowała o tym agencję LETA, jak podaje LSM English.

Bez mandatów w Saeimie

LZS jest jednym z elementów Związku Zielonych i Rolników (ZZS). Sojusz, który przed wyborami był jednym z głównych uczestników koalicji, nie zdobył ani jednego mandatu poselskiego w głosowaniu 3 października.

To pierwszy raz w 24-letniej historii ZZS, gdy sojusz nie będzie miał reprezentacji w łotewskiej Saeimie.

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Zarząd będzie pracował do zjazdu

Rezygnacja zarządu ma charakter formalny: jego obecny skład będzie kontynuował pracę do następnego zjazdu partii, podczas którego na początku przyszłego roku mają zostać wybrani nowy zarząd i przewodniczący partii. Wcześniej odbędą się konferencje regionalne, a członkowie lokalnych struktur będą zgłaszać kandydatów do zarządu i na stanowisko przewodniczącego.

Na czele zarządu LZS stoi obecnie minister gospodarki Viktors Valainis. Został przewodniczącym partii w 2023 roku, a w 2025 roku został jednomyślnie wybrany ponownie. Valainis kierował kampanią wyborczą ZZS i był kandydatem sojuszu na stanowisko premiera. Jego zastępcami są minister rolnictwa Armands Krauze oraz poseł do Saeimy Harijs Rokpelnis.

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