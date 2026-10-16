Na Łotwie Latvijas dzelzceļš zawarła z Centralną Agencją Finansów i Kontraktów umowę dotyczącą realizacji finansowanego przez UE projektu nowego połączenia kolejowego między lotniskiem w Rydze a Dworcem Centralnym stolicy. Łączna kwota finansowania wynosi 264,18 mln euro, informuje LSM English.

Umowę zawarto 27 sierpnia. Latvijas dzelzceļš planuje wspólnie ze spółką Eiropas Dzelzceļa līnijas wykonać prace przewidziane w projekcie do 31 grudnia 2029 roku. EDzL jest łotewską częścią konsorcjum RB Rail, do którego należą wszystkie trzy państwa bałtyckie, realizujące budowę kolei dużych prędkości Rail Baltica.

Trasa przez Imantę

Projekt przewiduje budowę nowej odnogi toru o rozstawie 1520 mm od stacji Rail Baltica na lotnisku w Rydze do położonej w pobliżu stacji Imanta. Planowana jest również modernizacja istniejącej linii kolejowej na odcinkach Imanta — Dworzec Centralny w Rydze oraz Dworzec Centralny w Rydze — Ogre.

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W pobliżu nowej stacji Rail Baltica na lotnisku ma powstać infrastruktura pasażerska oraz mają zostać zapewnione przewozy kolejowe. Między lotniskiem a centrum Rygi będzie kursował pociąg wahadłowy.

Finansowanie i rozstaw torów

Pociąg wahadłowy będzie korzystać z istniejącej sieci torów o rozstawie 1520 mm, a nie z torów o europejskim standardzie 1435 mm, budowanych dla głównej linii Rail Baltica. Zgodnie z obecnymi planami pasażerowie z Estonii i Litwy będą musieli się przesiadać, aby dotrzeć na lotnisko.

Z łącznej kwoty 224 550 286 euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności UE, a kolejne 39 626 522 euro sfinansuje budżet państwa Łotwy. Projekt ma również na celu modernizację zelektryfikowanej sieci, rozszerzenie obszaru elektryfikacji, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz jakości przewozów pasażerskich. Ma on także przyczynić się do rozwoju infrastruktury obronnej i mobilności wojskowej na odcinku od lotniska przez Dworzec Centralny w Rydze do Ogre.

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