Na Łotwie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali Mārtinša Brencisa, doradcę premiera Andrisa Kulbergsa ds. administracji publicznej. Poinformował o tym LSM English, powołując się na Łotewską Telewizję.

Brencis jest również nowo wybranym deputowanym do Saeimy z politycznej formacji Kulbergsa, Zjednoczona Lista, ale nie rozpoczął jeszcze wykonywania mandatu poselskiego. Nowy skład parlamentu ma złożyć ślubowanie w przyszłym tygodniu.

Zarządzenie o zwolnieniu

Według Łotewskiej Telewizji zatrzymanie jest związane z postępowaniem karnym badanym przez Prokuraturę Europejską. W środę Brencis nie pojawił się w pracy w siedzibie rządu, a biuro premiera oświadczyło, że nie wie, gdzie przebywa. Jego telefon był wyłączony.

Kulbergs powiedział, że o zatrzymaniu doradcy dowiedział się dopiero rano tego dnia. Przypuszczał, że sprawa może dotyczyć działalności Brencisa sprzed dołączenia do zespołu rządowego. Premier wydał zarządzenie o zwolnieniu doradcy, choć jego dokładny status procesowy w sprawie nie został jeszcze wyjaśniony.

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Czynności śledcze Prokuratury Europejskiej

Łotewskie Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji potwierdziło prowadzenie czynności śledczych w postępowaniu karnym wszczętym przez Prokuraturę Europejską po otrzymaniu informacji od biura. Według źródła postępowanie dotyczy możliwych przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej.

Oddzielnie, 28 października Prokuratura Europejska poinformowała o przeszukaniach i innych działaniach w śledztwie dotyczącym podejrzenia oszustw przy zamówieniach oraz nadużycia stanowiska przez urzędników gminy Alūksne. Według śledczych urzędnicy i przedstawiciele firm mogli bezprawnie uzyskać ponad 1,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt budowy trzech obiektów produkcyjnych.

W komunikacie prokuratury nie wymieniono nazwiska Brencisa. LSM English podkreśla, że nie ustalono ostatecznie, czy chodzi właśnie o postępowanie, w ramach którego zatrzymano doradcę premiera. Wszystkie osoby zaangażowane uważa się za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona przed sądem.

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