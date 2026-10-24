24 października w gminie Liepna w powiecie alūksneńskim na Łotwie znaleziono bezzałogowy statek powietrzny, który według oceny Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych mógł spaść 18 października. Poinformował o tym LSM English.

Trwa ustalanie pochodzenia urządzenia

Policja Państwowa potwierdziła, że znaleziony obiekt jest dronem. Badane są jego pochodzenie oraz okoliczności incydentu. Narodowe Siły Zbrojne również rozpoczęły wewnętrzną kontrolę, aby ocenić okoliczności zdarzenia i podjęte decyzje.

18 października wojsko otrzymało informację o dźwięku przypominającym wybuch w gminie Liepna. Po otrzymaniu informacji od policji rozpoczęło analizę danych z systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. W wyniku analizy wojsko otrzymało informację o możliwym przemieszczaniu się niezidentyfikowanego obiektu w łotewskiej przestrzeni powietrznej.

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Poszukiwania trwały dwa dni

Na podstawie otrzymanych danych Narodowe Siły Zbrojne wraz z policją rozpoczęły poszukiwania możliwego miejsca upadku urządzenia. Poszukiwania kontynuowano 19 października, a dwa dni później je przerwano.

Wojsko wyjaśniło, że identyfikacja możliwego zagrożenia z powietrza wymaga oceny danych z kilku systemów monitorowania oraz uwzględnienia całokształtu okoliczności taktycznych. Informacje dostępne w chwili incydentu były niewystarczające, aby jednoznacznie zidentyfikować drona i potwierdzić potencjalne zagrożenie. Dlatego kryteria wysłania ostrzeżenia przez system alertów mobilnych nie zostały spełnione.

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