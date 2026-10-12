Libanska państwowa Narodowa Agencja Informacyjna poinformowała 12 października, że izraelski pocisk przechwytujący eksplodował nad miastem Khiam w dystrykcie Mardżajun na południu Libanu.

Wystrzelenie w kierunku podejrzanego celu

Niemal jednocześnie izraelska armia oświadczyła, że wystrzeliła pocisk przechwytujący w kierunku podejrzanego celu powietrznego, wykrytego na obszarze, gdzie jej siły prowadziły działania na południu Libanu. Szczegóły incydentu są sprawdzane, informuje Anadolu Agency.

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Nie uruchomiono syren

Według izraelskiego wojska syren alarmu lotniczego nie uruchomiono zgodnie z obowiązującą polityką ostrzegania. Incydent nastąpił w warunkach utrzymujących się napięć i izraelskiej aktywności wojskowej na południu Libanu.

Izrael i Liban od marca prowadzą, za pośrednictwem USA, rozmowy dotyczące ustaleń bezpieczeństwa wzdłuż granicy oraz zakończenia izraelskiej okupacji terytorium Libanu. W trakcie rozmów siły izraelskie nadal przeprowadzały uderzenia na południu Libanu, a Bejrut domagał się zaprzestania ataków i wycofania wojsk.

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