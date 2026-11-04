4 listopada w Londynie otwarcie największego oficjalnego sklepu z produktami związanymi z serią „Harry Potter” w Wielkiej Brytanii towarzyszyła akcja protestacyjna. Jej uczestnicy sprzeciwili się poglądom pisarki J.K. Rowling na temat praw osób transpłciowych.

Podczas akcji protestujący wzywali fanów serii do wycofania swojego poparcia.

Około 16 aktywistów zgromadziło się przed nowym sklepem przy Oxford Street z transparentami „Chrońcie życie osób transpłciowych” oraz „Przestańcie finansować wymazywanie tożsamości transpłciowej”.

Protestujący skandowali hasła popierające prawa osób transpłciowych i zwracali się do osób oczekujących na otwarcie sklepu. Jednocześnie większość fanów „Harry’ego Pottera” nie reagowała na akcję i nadal stała w kolejce.

Jeden z organizatorów protestu, aktywista transpłciowy West, wyjaśnił, że celem akcji jest zwrócenie uwagi na wpływ publicznych wypowiedzi Rowling.

„Biorąc pod uwagę wpływ J.K. Rowling na prawa osób transpłciowych, byłoby przykro, gdyby osoby transpłciowe nie przyszły tutaj, aby ich głos został usłyszany” – powiedział.

Aktywista wyraził również opinię, że popularność serii stopniowo spada.

„Kiedy »Harry Potter« był u szczytu popularności, nie dało się nawet zbliżyć do sklepu. Ale seria traci na popularności – i są ku temu poważne powody” – stwierdził West.

Nowy sklep znajduje się w centrum handlowym The Ribbon przy Oxford Street. Zajmuje dwa piętra, a jego całkowita powierzchnia wynosi około 1950 metrów kwadratowych.

Przedstawiciele sklepu oświadczyli, że szanują prawo ludzi do pokojowego wyrażania własnych poglądów.

Protesty przeciwko pisarce są związane z jej wypowiedziami na temat tożsamości płciowej. Rowling wielokrotnie sprzeciwiała się niektórym postulatom ruchu na rzecz praw osób transpłciowych, podkreślając znaczenie prawnej ochrony praw kobiet w oparciu o płeć biologiczną. Jej stanowisko już wcześniej było przyczyną bojkotów projektów związanych z „Harrym Potterem”.

Ponadto na 9 listopada w Londynie zaplanowano zapalenie świątecznych iluminacji na Oxford Street, inspirowanych motywami z serii o „Harrym Potterze”. Będzie to część kampanii reklamowej nowego serialu HBO opartego na powieściach Rowling.

Ponad 11 tysięcy osób podpisało petycję organizacji Good Law Project, domagając się odwołania świątecznej dekoracji. Zdaniem autorów apelu taka współpraca przyniesie pisarce korzyści finansowe i może wywołać poczucie odrzucenia wśród transpłciowych mieszkańców Londynu.

Źródło: Variety.

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