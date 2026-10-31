Policja w Londynie zatrzymała 48 osób podczas demonstracji poparcia dla Palestine Action, organizacji zakazanej w Wielkiej Brytanii jako terrorystyczna. Według Sky News, jak podaje Anadolu Agency, akcja odbyła się w sobotę w pobliżu ambasady USA w dzielnicy Nine Elms.

Zatrzymania przy ambasadzie USA

W pobliżu ambasady zgromadziło się ponad 100 protestujących. Policja metropolitalna oświadczyła, że większość zatrzymanych zatrzymano za wyrażanie poparcia dla zakazanej organizacji.

Organizacja Defend Our Juries, która organizowała akcje, poinformowała, że uczestnicy mieli trzymać plakaty z deklaracjami sprzeciwu wobec ludobójstwa i poparcia dla Palestine Action. Policja z wyprzedzeniem ostrzegała, że wyrażanie poparcia dla grupy, w tym poprzez eksponowanie plakatów, może prowadzić do zatrzymania.

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Zaskarżenie zakazu

Oddzielna demonstracja poparcia dla Palestine Action odbyła się w pobliżu konsulatu USA niedaleko Holyrood w Edynburgu. Wyrażanie poparcia dla Palestine Action jest wykroczeniem na mocy ustawy o terroryzmie po zakazaniu organizacji w czerwcu 2025 roku.

Akcje odbyły się przed rozpatrzeniem przez Najwyższy Sąd Apelacyjny sprawy zakazu działalności grupy, wyznaczonym na 4 listopada. W lutym Wysoki Trybunał uznał zakaz za nieproporcjonalny, jednak w czerwcu Sąd Apelacyjny uznał go za zgodny z prawem. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył, że Sąd Apelacyjny ustalił udział Palestine Action w aktach terrorystycznych, gloryfikowaniu osób w nie zaangażowanych oraz propagowaniu przemocy. Według niego zakaz nie ogranicza legalnych protestów popierających sprawę palestyńską.

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