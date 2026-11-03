Była meksykańska prezenterka telewizyjna Inés Gómez Mont została zatrzymana przez amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną (ICE) w Miami na Florydzie. Według doniesień mediów powodem było przekroczenie przez nią dozwolonego okresu pobytu w USA na podstawie amerykańskiej wizy. Gómez Mont jest obecnie przetrzymywana w ośrodku imigracyjnym Broward Transitional Center w Pompano Beach.

Jak informuje Mexico News Daily, Federalna Prokuratura Meksyku potwierdziła zatrzymanie 30 października. Urząd oświadczył, że wobec Gómez Mont w Meksyku obowiązuje nakaz aresztowania w związku z jej domniemanym udziałem w oszustwie podatkowym.

Sprawy w Meksyku

W Meksyku prezenterka jest również poszukiwana w sprawach dotyczących domniemanego prania pieniędzy i zorganizowanej przestępczości. Według źródła zarzuty te wiążą się ze schematem wykorzystywania fikcyjnych firm, który — według śledczych — miał na celu uchylanie się od podatków, przywłaszczanie środków publicznych i legalizację nielegalnie uzyskanych pieniędzy.

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Mąż Gómez Mont, prawnik Víctor Manuel Álvarez Puga, jest uznawany przez meksykańskich śledczych za prawdopodobnego kierownika tego schematu. Gazeta Reforma informowała, że para miała rzekomo otrzymać 17 milionów pesos, czyli około 915 tysięcy dolarów, za pośrednictwem schematu przekierowywania środków z kontraktów na budowę więzień. Oskarża się ich również o domniemany udział w przywłaszczeniu środków z kontraktów meksykańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wartości 2,95 miliarda pesos.

Ekstradycja i sprawa imigracyjna

Gómez Mont i Álvarez Puga mają nakazy aresztowania w Meksyku od 2021 roku. Federalna Prokuratura Meksyku zabiega o ich ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych, gdzie para przez lata mieszkała na Florydzie. ICE zatrzymała Álvareza Pugę we wrześniu 2025 roku w związku z domniemanymi naruszeniami przepisów imigracyjnych, jednak później został on zwolniony na czas dalszego postępowania. W tym miesiącu ma stawić się przed amerykańskim sędzią imigracyjnym.

W sobotę prawnicy Gómez Mont złożyli wniosek habeas corpus o jej zwolnienie z detencji imigracyjnej, a także poprosili, by nie przenoszono jej do innego ośrodka. Sędzia federalny Jeffrey Kuntz nakazał ICE uzasadnić konieczność dalszego przetrzymywania Gómez Mont do środy, ale odmówił zablokowania możliwego przeniesienia.

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