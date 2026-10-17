W Zapopanie w stanie Jalisco w Meksyku siły federalne zatrzymały Luisa Manuela „N”, znanego jako El Ingeniero. Meksykańskie władze podejrzewają go o projektowanie i budowę tuneli przeznaczonych do przerzutu narkotyków przez kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG) do Stanów Zjednoczonych. Informuje o tym The Rio Times.

Zatrzymanie w Jalisco

Według federalnego Gabinetu Bezpieczeństwa Meksyku operację przeprowadziły armia i Gwardia Narodowa po pracy wywiadowczej wojska. Podczas zatrzymania, jak twierdzą władze, zabezpieczono broń, narkotyki i pojazd. Zatrzymanego przekazano do prokuratury w Guadalajarze, gdzie ma zostać określony jego status procesowy.

Meksykańskie organy bezpieczeństwa oświadczają, że El Ingeniero działał głównie w rejonie Tijuany i miał rzekomo bezpośrednio podlegać Juanowi Carlosowi Valencii Gonzálezowi, znanemu jako El 03 lub El Pelón. Jest on nazywany obecnym przywódcą CJNG.

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Oskarżenia w USA

Według meksykańskiego Gabinetu Bezpieczeństwa mężczyzna jest również oskarżony w San Diego w Kalifornii o spisek w celu nielegalnego handlu narkotykami. Nie ogłoszono przekazania zatrzymanego stronie amerykańskiej.

Meksykańskie władze, na które powołuje się publikacja, informują, że od 2006 roku wzdłuż granicy Kalifornii odkryto około 20 tuneli, z których większość znajdowała się w strefie przemysłowej Otay. W USA CJNG figuruje na liście zagranicznych organizacji terrorystycznych. Departament Stanu USA oferuje nagrodę do 25 mln dolarów za informacje prowadzące do aresztowania lub skazania Valencii Gonzáleza.

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