W Meksyku zatrzymano Fausto Isidro Meza Floresa, znanego pod pseudonimem „El Chapo Isidro”. Stoji on na czele jednej z frakcji dawnego kartelu Sinaloa i znajdował się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI).

Według informacji źródeł gazety zbliżonych do meksykańskiego Gabinetu ds. Bezpieczeństwa operacja zatrzymania miała miejsce w piątek, 20 listopada, w mieście Guasave na północy stanu Sinaloa. Operacją kierowali wojskowi.

Zatrzymanie towarzyszyły starcia i wymiana ognia między federalnymi siłami bezpieczeństwa a domniemanymi członkami grupy przestępczej. W regionie odnotowano również blokady dróg, pożary oraz loty wojskowych helikopterów.

Gwałtowna noc w Guasave w stanie Sinaloa Atak na siły federalne spowodował intensywne działania bezpieczeństwa w tym rejonie. Doniesiono o pościgach i wystrzałach z broni palnej, podczas gdy mieszkańcy przeżywali godziny niepewności. https://t.co/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 21 listopada 2026 r.

Fausto Isidro Meza Flores był jednym z priorytetowych celów poszukiwań władz meksykańskich oraz amerykańskiego FBI. Został wpisany na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców przez biuro. Za informacje, które pomogłyby w zatrzymaniu barona narkotykowego, Stany Zjednoczone oferowały nagrodę w wysokości 5 mln dolarów.

Mesa Flores posiadał bazy w Guasave, Los Mochis oraz kilku miejscowościach w regionie górskim, w szczególności w Badiraguato. Uważano go za jednego z głównych eksporterów narkotyków ze stanu Sinaloa.

Napięta atmosfera na stadionie baseballowym! W sieci krążą nagrania z wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu drużyny Algodoneros, w kontekście aktów przemocy, do których doszło w okolicy. Nagrania pokazują zaniepokojenie widzów. https://t.co/se1E5WzS8g https://t.co/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 21 listopada 2026 r.

W ostatnich latach wpływ barona narkotykowego wzrósł na tle konfliktu między dwoma innymi dużymi ugrupowaniami kartelu – rodzinami Guzmana i Zambady. Ich przedstawiciele, synowie barona narkotykowego Joaquína „El Chapo” Guzmana i Ismaela „El Mayo” Zambady, od około dwóch lat toczą między sobą wojnę.

Podczas gdy ugrupowania te skupiały się na walce między sobą, Meza Flores rozszerzał swoje wpływy w przestępczym biznesie regionu. Na początku roku źródła zbliżone do meksykańskiego Gabinetu ds. Bezpieczeństwa poinformowały dziennik El País, że eksportuje on więcej narkotyków niż inne ugrupowania.

WOJNA W GUASAVE TERAZ Helikoptery ostrzeliwują opancerzone samochody dostawcze. Gwałtowne strzelaniny w Guasavito, na promenadzie i w centrum miasta. Spalone pojazdy. Podczas gdy podczas porannej konferencji prasowej mówi się o „pokoju” i spadku liczby zabójstw, mieszkańcy Guasave ukrywają się. Czy to jest strategia bezpieczeństwa? Wideo — Héctor Ponce (@HectorPonce99) 21 listopada 2026 r.

O skali jego działalności świadczy jedna z największych konfiskat fentanylu w historii Meksyku. Pod koniec 2024 roku siły morskie kraju wykryły w Guasave ponad tonę tego narkotyku.

Aresztowanie barona narkotykowego wywołało panikę w różnych rejonach stanu Sinaloa. W mediach społecznościowych krążyły nagrania przedstawiające płonące ciężarówki i wojskowe helikoptery przelatujące nad miastem.

Z powodu odgłosów strzałów trzeba było przerwać mecz baseballowy. Widzowie zaczęli opuszczać trybuny i chować się w przejściach stadionu. Na innym filmie lokalny reporter opowiadał o chaosie panującym w mieście, stojąc między dwoma samochodami podczas wymiany ognia.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego stanu Sinaloa poinformowało o ataku na funkcjonariuszy federalnych w gminie Guasave. Ministerstwo wezwało mieszkańców do pozostania w bezpiecznych miejscach i niekorzystania z kilku autostrad z powodu zablokowania ruchu.

W szczególności ostrzeżenia dotyczyły trasy „La Coster”, prowadzącej ze stolicy stanu, Culiacán, na północ, a także dzielnicy miasta Los Mochis. Ograniczenia wprowadzono również na autostradzie „Libre”, gdzie odnotowano blokady ruchu w obu kierunkach.

Tymczasowa gubernator stanu Sinaloa, Graciela Domínguez, potwierdziła, że siły federalne prowadzą operację w środkowo-północnej części stanu.

Wezwała mieszkańców do szukania bezpiecznych miejsc i obiecała informować społeczeństwo o dalszym rozwoju sytuacji.

Informuje o tym gazeta El País.

Przypomnijmy, że Francja podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G7 w Paryżu w dniach 9–10 listopada oficjalnie uruchomiła międzynarodową sieć mającą na celu przeciwdziałanie szlakom przemytu narkotyków przez porty morskie. Inicjatywa, popierana przez kraje G7, obejmuje 14 portów i ma na celu wzmocnienie wymiany informacji wywiadowczych oraz koordynacji między służbami celnymi, portowymi i organami ścigania.

W Gdyniach i Rumii w Polsce policja zlikwidowała dwa nielegalne laboratoria produkujące amfetaminę. W trakcie operacji zabezpieczono płynną amfetaminę, sprzęt laboratoryjny oraz substancje chemiczne o łącznej szacowanej wartości na czarnym rynku przekraczającej 1,6 mln złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, a sąd zastosował wobec nich środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

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