W amerykańskim stanie Maryland wyborcy, według prognozy Decision Desk HQ, poparli poprawkę konstytucyjną Question 3, która zmienia zasady wyznaczania okręgów wyborczych dla legislatury stanowej i Izby Reprezentantów USA. Według The Hill za poprawką zagłosowało 59,65% wyborców, a przeciw było 40,35%, gdy przetworzono 94% głosów.

Odrębne wymogi dla okręgów

Question 3 ustanawia różne wymogi dotyczące wyznaczania okręgów dla organu ustawodawczego stanu oraz wyborów do federalnej Izby Reprezentantów. Okręgi legislacyjne Marylandu muszą być zwarte i przylegające do siebie. Jednocześnie inicjatywa nie określa kryteriów wyznaczania granic okręgów kongresowych.

Poprawka przyznaje również Zgromadzeniu Ogólnemu Marylandu uprawnienie do przekazania Sądowi Najwyższemu Marylandu pierwotnej jurysdykcji w celu rozpatrzenia planu podziału stanu na kongresowe okręgi wyborcze.

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Wcześniejsze próby zmiany granic

Obecna delegacja Marylandu w Izbie Reprezentantów USA składa się z siedmiu demokratów i jednego republikanina — Andy’ego Harrisa. Wcześniej w tym roku demokraci stanowi próbowali zmienić granice okręgów kongresowych w odpowiedzi na zmianę podziału okręgów, którą republikanie promowali w Teksasie i Missouri.

Przewodniczący Senatu Marylandu Bill Ferguson wcześniej zablokował próbę swojej partii przyjęcia nowej mapy okręgów przed wyborami w 2026 roku. Obawiał się powtórzenia sytuacji z 2022 roku, gdy sądy unieważniły mapę, która miała zapewnić demokratom wszystkie osiem mandatów stanu w Izbie Reprezentantów. W maju Ferguson oświadczył, że jest gotów poprzeć poddanie poprawki konstytucyjnej pod głosowanie wyborców.

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