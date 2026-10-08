Ponad 37 milionów mieszkańców Mjanmy — 68% populacji — żyje w wielowymiarowym ubóstwie lub jest zagrożonych popadnięciem w nie. Wynika to z nowego raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, jak podaje UN News.

Badanie „Warstwy deprywacji: wielowymiarowe ubóstwo w Mjanmie” ocenia nie tylko dochody ludności, lecz także dostęp ludzi do usług medycznych, mieszkań, czystej wody, sanitariatów i innych podstawowych usług. Braki w opiece zdrowotnej i warunkach życia stanowią ponad 80% wielowymiarowego ubóstwa, zwłaszcza na obszarach dotkniętych konfliktem.

Wyczerpywanie się zasobów gospodarstw domowych

W UNDP zaznaczono, że rodziny stopniowo tracą zasoby, które wcześniej pomagały im przetrwać wstrząsy: oszczędności, stabilne źródła dochodu, dostęp do usług i sieci wsparcia społecznego. Kraj doświadcza niestabilności makroekonomicznej, powtarzających się klęsk żywiołowych oraz skutków niszczycielskiego trzęsienia ziemi w marcu 2025 roku.

Regionalna dyrektor UNDP na Azję i Pacyfik Kanni Wignaraja oświadczyła, że skala ubóstwa podważa rozwój społeczny kraju. Jak zaznaczyła, wojna trwająca od przejęcia władzy przez wojsko w lutym 2021 roku przynosi straty całej ludności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nierówności między regionami

Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie Rakhine na zachodzie Mjanmy: ponad dwie trzecie jego mieszkańców żyje w wielowymiarowym ubóstwie, a niemal jedna trzecia znajduje się w stanie skrajnego ubóstwa. Jednocześnie dane dotyczące niektórych grup osób bez obywatelstwa i przesiedlonych, w tym etnicznych Rohingjów, mogą być zaniżone z powodu ograniczeń w zbieraniu informacji przez telefon.

Raport podważa również przekonanie, że ubóstwo ma głównie charakter wiejski. Chociaż jego poziom w regionie Rangunu jest niższy niż w wielu stanach dotkniętych konfliktem, mieszka tam jedna z największych liczb osób żyjących w wielowymiarowym ubóstwie ze względu na podatność miejskich i podmiejskich gospodarstw domowych.

Ryzyka klimatyczne i odpływ młodzieży

Około co piąte gospodarstwo domowe w Mjanmie mierzy się z ryzykami klimatycznymi, w tym powodziami, cyklonami, suszami i osuwiskami. Do końca sierpnia powodzie dotknęły około 600 tysięcy osób. Sytuację komplikują również rosnące ceny paliw, inflacja i drożejąca żywność.

Od 2021 roku Mjanmę mogło opuścić co najmniej milion młodych ludzi. UNDP określił to jako jedną z największych strat kapitału ludzkiego w najnowszej historii kraju, zachodzącą na tle starzenia się społeczeństwa. Niemal połowa gospodarstw domowych zależnych od pracy dorywczej żyje w wielowymiarowym ubóstwie.

Czytaj nas na