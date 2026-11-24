Oświadczył to wiceminister obrony Polski Paweł Zalevski.

W nocy rosyjski bezzałogowy statek powietrzny naruszył polską przestrzeń powietrzną. Według wiceministra obrony dron przebywał nad Polską bardzo krótko.

„Był obserwowany od samego początku. Rozmawiałem z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych i siły zbrojne nie podjęły decyzji o zestrzeleniu, ponieważ nie chciały ryzykować ofiar i szkód wśród ludności cywilnej” – przyznał Paweł Zalevski.

„Trudno sobie wyobrazić, że to był przypadek. Zakładamy, że było to celowe działanie” – dodał.

Zalevski zapewnił, że gdyby dron stanowił jakiekolwiek zagrożenie, „oczywiście zostałby zestrzelony”.

Był on obserwowany, a jego lot był monitorowany – podkreślił wiceminister obrony.

„Traktujemy te drony jako bojowe. Drony tego typu są wyposażone w kamery, które umożliwiają sterowanie nimi na podstawie analizy topograficznej, ale są to drony bojowe, mają takie możliwości” – wyjaśnił Zalevski.

„Wszystko, co wlatuje do polskiej przestrzeni powietrznej, traktujemy jako zagrożenie” – podkreślił w audycji radiowej stacji RMF 24.