Polskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że Rosja mogła celowo skierować drona na terytorium kraju
W polskim Ministerstwie Obrony uważa się, że przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej przez rosyjskiego drona nie było przypadkowe. W Ministerstwie Obrony przypuszcza się, że dron został celowo skierowany na terytorium Polski.
Oświadczył to wiceminister obrony Polski Paweł Zalevski.
W nocy rosyjski bezzałogowy statek powietrzny naruszył polską przestrzeń powietrzną. Według wiceministra obrony dron przebywał nad Polską bardzo krótko.
„Był obserwowany od samego początku. Rozmawiałem z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych i siły zbrojne nie podjęły decyzji o zestrzeleniu, ponieważ nie chciały ryzykować ofiar i szkód wśród ludności cywilnej” – przyznał Paweł Zalevski.
„Trudno sobie wyobrazić, że to był przypadek. Zakładamy, że było to celowe działanie” – dodał.
Zalevski zapewnił, że gdyby dron stanowił jakiekolwiek zagrożenie, „oczywiście zostałby zestrzelony”.
Był on obserwowany, a jego lot był monitorowany – podkreślił wiceminister obrony.
„Traktujemy te drony jako bojowe. Drony tego typu są wyposażone w kamery, które umożliwiają sterowanie nimi na podstawie analizy topograficznej, ale są to drony bojowe, mają takie możliwości” – wyjaśnił Zalevski.
„Wszystko, co wlatuje do polskiej przestrzeni powietrznej, traktujemy jako zagrożenie” – podkreślił w audycji radiowej stacji RMF 24.
Wcześniej NATO wzmocniło patrolowanie przestrzeni powietrznej nad Polską za pomocą samolotów wykrywających cele radarowe.
Kraje NATO zastanawiają się, jak zareagować na ewentualne „przyloty” rosyjskich rakiet lub dronów na terytorium państw Sojuszu.Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję było omawiane jednocześnie na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Berlinie oraz w Brukseli – podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej NATO.
Na terytorium Polski znaleziono jeszcze więcej rosyjskich rakiet.