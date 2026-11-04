Amerykańscy wyborcy podjęli podczas wyborów w połowie kadencji decyzje w sprawie 145 inicjatyw w ponad trzech tuzinach stanów. W Missouri odrzucili proponowaną poprawkę do konstytucji stanowej, która przewidywała nowe ograniczenia aborcji, a także nie poparli nowego podziału na okręgi wyborcze do Izby Reprezentantów USA.

Jak informuje France 24, odrzucona w Missouri poprawka zezwalałaby na przerwanie ciąży wyłącznie w przypadku nagłego zagrożenia medycznego lub nieprawidłowości rozwojowych płodu, a także w przypadkach gwałtu lub kazirodztwa — do 12. tygodnia ciąży. Przewidywała również zakaz niektórych procedur medycznych wobec nieletnich osób transpłciowych. Dwa lata temu wyborcy tego stanu uchylili obowiązujący zakaz aborcji, zatwierdzając poprawkę chroniącą prawa reprodukcyjne.

Ochrona praw reprodukcyjnych

W Wirginii wyborcy zatwierdzili poprawkę do konstytucji, która ustanawia podstawowe prawo do wolności reprodukcyjnej. Gwarantuje ona możliwość aborcji w pierwszych dwóch trymestrach ciąży, a także przewiduje prawo do antykoncepcji i pomocy w leczeniu niepłodności.

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W Nevadzie poparto poprawkę dotyczącą podstawowego prawa do aborcji do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do życia, którą zazwyczaj określa się po 21. tygodniu ciąży. Inicjatywa uzyskała już wstępną aprobatę wyborców w 2024 roku, lecz aby zostać wpisana do konstytucji stanowej, wymagała ponownego głosowania. Jednocześnie w Idaho nie poparto inicjatywy, która miała zagwarantować prawo do aborcji w ustawodawstwie stanowym.

Okręgi i wymogi wobec wyborców

W Missouri republikańscy ustawodawcy zatwierdzili w ubiegłym roku nowe granice okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów USA, obliczone na zdobycie przez Partię Republikańską dodatkowego mandatu w rejonie Kansas City. Przeciwnicy reformy zebrali podpisy, aby poddać mapę okręgów referendum. Nowy podział zastosowano w sierpniowych prawyborach, lecz sądy orzekły, że w przyszłości może on być wykorzystywany wyłącznie po zatwierdzeniu przez wyborców. W głosowaniu inicjatywę odrzucono.

W Maryland wyborcy zatwierdzili poprawkę do konstytucji, która może otworzyć drogę do zmiany granic okręgów wyborczych przed wyborami w 2028 roku. W Kalifornii i Kolorado nie poparto inicjatyw dotyczących nowych wymogów identyfikacji wyborców. Natomiast podobne poprawki zatwierdzono w Ohio, Karolinie Północnej i Nevadzie.

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