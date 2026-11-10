W Mołdawii opracowano projekt ustawy przewidujący znaczne zaostrzenie odpowiedzialności za cyberprzestępstwa

Organy rządowe Mołdawii przygotowały kompleksowe zmiany do kodeksu karnego tego kraju, mające na celu znaczne zaostrzenie sankcji za przestępstwa w dziedzinie zaawansowanych technologii. Zgodnie z dokumentem maksymalna kara za cyberataki na obiekty infrastruktury krytycznej, przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanych grup lub takie, które spowodowały szczególnie duże szkody, wyniesie od 5 do 10 lat pozbawienia wolności.

Projekt ustawy rozszerza wykaz przestępstw i przewiduje odpowiedzialność karną za nieuprawnioną zmianę, usunięcie lub zablokowanie danych komputerowych, a także za nielegalny obrót informacjami o ograniczonym dostępie.

Za te czyny osobom fizycznym grożą grzywny w wysokości od 850 do 1 350 jednostek warunkowych (2,41–3,83 tys. USD / 42,5–67,5 tys. lei) lub pozbawienie wolności na okres od 2 do 5 lat. Za wykorzystanie specjalnych programów lub kodów w celu zaatakowania dwóch lub więcej systemów osobom prawnym grożą grzywny w wysokości od 4 do 7 tysięcy jednostek warunkowych (11,36–19,88 tys.) lub całkowita likwidacja. Za ataki bezpośrednio na infrastrukturę krytyczną osoby prawne podlegają likwidacji wraz z grzywną w wysokości od 10 do 30 tysięcy jednostek warunkowych (28,4–85,2 tys. dolarów).

Kryminalizowane zostanie również wytwarzanie, nabywanie i rozpowszechnianie środków służących do nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych. W celu zapewnienia szybkiej reakcji i współpracy międzynarodowej projekt ustawy przewiduje utworzenie całodobowych punktów kontaktowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Prokuraturze Generalnej Mołdawii. Oficjalne rozpatrzenie dokumentu przez rząd Mołdawii zaplanowano na 12 listopada.

Źródło: Wydawnictwo Logos-Press.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu zwołała 29 października posiedzenie Rady Bezpieczeństwa kraju w związku z zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem na państwowe serwisy cyfrowe. Według wstępnych danych dane osobowe około 750 tysięcy obywateli mogły trafić w ręce cyberprzestępców.

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