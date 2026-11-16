W stolicy Rosji zaczęto proponować poborowym podpisanie rocznej umowy na służbę w oddziałach systemów bezzałogowych jako alternatywę dla odbycia zwykłej służby wojskowej.

Według moskiewskiego komisarza wojskowego Maksima Loktiewa taki kontrakt jest traktowany jako odbycie służby wojskowej, a rekrutów stara się zainteresować już w punktach zbiórki, dając im możliwość wypróbowania sterowania dronami. Podczas rekrutacji na stanowiska operatorów, inżynierów i techników bezzałogowych statków powietrznych (BPS) pierwszeństwo mają kandydaci z doświadczeniem w dziedzinie IT, elektroniki, radiotechniki i modelarstwa lotniczego.

O utworzeniu sił bezzałogowych Ministerstwo Obrony RF ogłosiło w listopadzie 2025 roku, stawiając przede wszystkim na młodzież. Do rekrutacji zaangażowano setki placówek edukacyjnych w całej Rosji, w tym czołowe uniwersytety – według źródeł Faridaily, ich kierownictwo otrzymało wytyczne, by pozyskać do służby co najmniej 2% studentów. Na uniwersytetach obiecuje się młodzieży wypłaty pieniężne, bezpłatną naukę, ograniczony do jednego roku okres służby oraz zapewnia, że będą oni przebywać z dala od linii frontu.

Jednak w praktyce obietnice te nie pokrywają się z rzeczywistością: dekret Władimira Putina przewiduje automatyczne przedłużenie umów na okres mobilizacji, a obrońcy praw człowieka wskazują na ryzyko przeniesienia takich żołnierzy do oddziałów szturmowych w wojnie przeciwko Ukrainie.

W szczególności BBC informowało wcześniej o śmierci trzech rosyjskich studentów kilka miesięcy po podpisaniu umowy na stanowiska operatorów dronów, przy czym jednego z nich – 18-letniego Władysława Gorbunowa – początkowo wysłano właśnie do kompanii szturmowej. Ogółem rosyjskie ministerstwo obrony planuje zwerbować do Sił Zbrojnych Rosji około 80 tys. osób do końca 2026 roku, choć w pierwszym półroczu udało się pozyskać jedynie 8 tys.

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