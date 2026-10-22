Podczas XII Moskiewskiego Międzynarodowego Forum „Religia i Pokój” ogłoszono, że zdjęcie poległego żołnierza skrajnie prawicowej brygady „Española” rzekomo pokryło się drobnymi kroplami płynu.

Według niego chodzi o zdjęcie żołnierza o pseudonimie „Kazak”, które umieszczono w biurze oddziału w Moskwie.

Kostenko postanowił podzielić się tą historią pod koniec swojego wystąpienia podczas otwarcia forum. Stwierdził, że zdjęcie poległego żołnierza rzekomo pokryło się drobnymi kropelkami, które nazwał „myrotocznością”.

„Wczoraj otrzymałem zdjęcie, na którym widnieje nasz żołnierz o pseudonimie „Kazak”. Należał do batalionu „Española”. Zginął, odciągając drona od swoich towarzyszy, dokonując heroicznego czynu. Takich przypadków jest obecnie wiele na wojnie. Zginął. Pozostawił żonę i dziecko. Ale co ważne – to zdjęcie znajduje się w biurze tego batalionu w Moskwie. I oto zdjęcie – zaczęło wydzielać myro, pokryło się drobnymi kropelkami myru” – oświadczył Kostenko.

Według niego ten przypadek jest „świadectwem obecności Boga w naszym świecie, właśnie teraz, tutaj”.

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Jednocześnie nie przedstawiono żadnych publicznych dowodów potwierdzających pochodzenie kropel widocznych na zdjęciu ani okoliczności tego zjawiska.

Wcześniej Borys Kostenko pełnił funkcję dyrektora generalnego rosyjskiej stacji telewizyjnej „Spas”. Obecnie jest doradcą sekretarza stanu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi Siergieja Glazjewa.

„Española” to brygada utworzona po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, w skład której weszli przedstawiciele skrajnie prawicowych ugrupowań kibicowskich.

Według doniesień bojownicy tej jednostki brali udział w szturmie na „Azowstal” i Mariupol, walkach o Wugledar i obronie Klicziowki, a także w działaniach bojowych o Awdijówkę i Czasów Jar.

W grudniu ubiegłego roku w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odbyło się pożegnanie dowódcy oddziału Siergieja Orłowa.

Żołnierz Wadim Kazak, który służył w brygadzie „Española”, zginął we wrześniu 2024 roku pod Czasowym Jarem.

Moskiewskie międzynarodowe forum „Religia i pokój” organizowane jest od 2013 roku. Jego organizatorem jest Związek na rzecz zachowania tradycyjnych wartości „Chrześcijański Świat”, przy wsparciu Biura Prezydenta Rosji ds. Polityki Wewnętrznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej oraz rządu Moskwy.

O tym podczas otwarcia wydarzenia poinformował były dyrektor generalny kanału telewizyjnego „Spas” Borys Kostenko.

Przypomnijmy, że wcześniej zmarł dowódca 88. oddzielnej brygady dywersyjno-rozpoznawczej RF „Española” Stanisław Orłow, znany z udziału w działaniach bojowych przeciwko Ukrainie oraz z oświadczeń o „uzasadnionych celach” wśród ukraińskiej ludności cywilnej.

4 grudnia w anektowanym Sewastopolu zabito Stanisława Orłowa o pseudonimie „Hiszpan” – dowódcę brygady „Española”, utworzonej z ultraprawicowych kibiców piłkarskich w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

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