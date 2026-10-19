W japońskim mieście Nagoja oficjalnie otwarto Azjatyckie Igrzyska Paraolimpijskie 2026 — pierwsze takie zawody organizowane w Japonii. Ceremonia otwarcia odbyła się w niedzielę na stadionie Paloma Mizuho. W turnieju ma wziąć udział około 3 tys. sportowców z 45 krajów i regionów.

Udział reprezentacji Japonii

W skład japońskiej delegacji weszło około 280 sportowców. Cesarz Japonii Naruhito ogłosił Azjatyckie Igrzyska Paraolimpijskie Aichi-Nagoja za otwarte. W ceremonii uczestniczyli również następca tronu Akishino, który jest honorowym prezydentem igrzysk, oraz księżna koronna Kiko.

Ostatnimi uczestnikami sztafety z pochodnią byli japońska narciarka paraalpejska Momoka Muraoka i inni uczestnicy. Przysięgę sportowców złożyli japoński tenisista na wózkach Tokito Oda oraz inni sportowcy, informuje The Japan Times.

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18 dyscyplin sportowych

Po zakończeniu Igrzysk Azjatyckich 4 października uczestnicy paraigrzysk będą rywalizować w 18 dyscyplinach sportowych w prefekturze Aichi i sąsiedniej prefekturze Shizuoka. Zawody potrwają do soboty.

Reprezentacja Japonii zamierza poprawić swój najlepszy wynik medalowy — 198 medali zdobytych podczas igrzysk w 2018 roku w Dżakarcie. Azjatyckie Igrzyska Paraolimpijskie są następcą Igrzysk Dalekiego Wschodu i Południowego Pacyfiku dla Osób z Niepełnosprawnościami FESPIC. Pierwsze zawody FESPIC odbyły się w japońskiej prefekturze Oita w 1975 roku, a pierwsze Azjatyckie Igrzyska Paraolimpijskie rozegrano w 2010 roku. Obecny turniej jest piątym w historii.

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