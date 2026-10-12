Pięć osób zaginęło po nagłej powodzi w Nepalu — The Japan Times

Nagła powódź w środkowym Nepalu w niedzielę porwała około 45 domów w dystrykcie Gorkha. Co najmniej pięć osób uważa się za zaginione, informuje The Japan Times, powołując się na przedstawicieli władz.

Osuwisko zablokowało rzekę

Szef krajowej agencji zarządzania skutkami klęsk żywiołowych Dharam Raj Upreti oświadczył, że suche osuwisko zablokowało rzekę, a następnie woda przerwała powstały zator i spowodowała powódź. Na nagraniach rozpowszechnianych w internecie widać ciemny nurt wody z odłamkami, pędzący przez wzgórza dystryktu Gorkha.

Powódź uszkodziła również trzy obiekty hydroenergetyczne i cztery mosty. Według agencji z dotkniętych obszarów uratowano co najmniej 82 osoby, w tym dziewięciu cudzoziemców.

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Ewakuacja mieszkańców

Do działań poszukiwawczo-ratowniczych i ewakuacji skierowano cztery śmigłowce, ponieważ poziom wody w rzece Budhi Gandaki nadal się podnosił. Wcześniej władze wezwały mieszkańców do oddalenia się od rzeki w bezpieczniejsze miejsca.

Lakshmi Gurung, lokalna urzędniczka gminy Chumnubri, powiedziała, że jej dom został zniszczony i nie ma prądu. Według niej nowa powódź przypominała wcześniejszą niszczycielską katastrofę, jednak w miejscowości nie było ofiar.

Pod koniec września intensywne deszcze spowodowały już w Nepalu powodzie i osuwiska, w wyniku których zginęło co najmniej 21 osób. Międzynarodowe Centrum Zintegrowanego Rozwoju Regionów Górskich w Katmandu oświadczyło, że obecne zdarzenie pokazuje różne zagrożenia, które mogą wywoływać niszczycielskie powodzie w himalajskich systemach rzecznych.

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