Holenderska firma Peja Group wycofała pilny pozew sądowy przeciwko konsulowi honorowemu Ukrainy Karelowi Burgerowi Dirvenowi. Wcześniej firma oskarżała go o rozpowszechnianie rzekomo oszczerczych twierdzeń dotyczących jej powiązań biznesowych z Rosją.

Firma zrezygnowała z postępowania sądowego po tym, jak konsul honorowy ujawnił informacje o działalności jej spółki zależnej na rynku rosyjskim i wezwał do zaprzestania tam działalności.

W komentarzu dla agencji Ukrinform Dirven podkreślił, że „firmy prowadzące interesy z Rosją lub działające na jej terytorium finansują machinę wojskową Putina. Jest to całkowicie niedopuszczalne. Zidentyfikujemy wszystkie takie firmy. Nie uda im się ukryć, a my pociągniemy je do odpowiedzialności! Ukrainy nie da się oszukać – ani z Arnhem, ani z sali sądowej w Amsterdamie, ani z żadnego innego miejsca, w którym będą próbowały się ukryć. Będziemy wymieniać ich nazwiska i domagać się pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Składam hołd obrońcom. To najmniej, co mogę zrobić dla dzielnych kobiet i mężczyzn, którzy walczą”.

Stwierdził również, że firma nie odważyła się na publiczne postępowanie sądowe, a teraz tłumaczy wycofanie pozwu tym, że sprawa jest rzekomo zbyt skomplikowana dla postępowania uproszczonego. Jednocześnie, jak twierdzi, prawnicy firmy nie wykluczają możliwości nowego, pełnego postępowania sądowego przeciwko niemu.

„Nie dajcie się zwieść: to jawna taktyka zastraszania z ich strony” – stwierdził konsul honorowy.

Jak twierdzi, przyczyną pozwu były jego wpisy w mediach społecznościowych.

„Dlaczego w Arnhem wybuchła taka panika? We wrześniu opublikowałem w mediach społecznościowych apel do holenderskich firm, aby zrezygnowały z udziału w targach rolniczych w Moskwie. W końcu w czasie wojny nie może być mowy o żadnych interesach” – mówi konsul honorowy.

Wymienił cztery fakty, które, jak twierdzi, świadczą o kontynuacji działalności firmy na rynku rosyjskim oraz o jej powiązaniach z lokalnymi przedsiębiorstwami.

W szczególności Dirven stwierdził, że rosyjska spółka zależna posiada certyfikat oficjalnego dostawcy dla rosyjskiej spółki państwowej „Gazprom neft”. Ponadto, jak twierdzi, kierownictwo w Arnhem kontroluje produkcję poprzez spółkę joint venture w Chinach, skąd silniki elektryczne są dostarczane do Rosji.

Poinformował, że przed wycofaniem pozwu firma zażądała usunięcia jego wpisów, opublikowania sprostowania, które miało pozostać w widocznym miejscu przez sześć miesięcy, a także zapłacenia grzywny w wysokości 10 tys. euro za każdy dzień niewykonania tych żądań. Nazwał te żądania przykładem strategicznego pozwu sądowego mającego na celu stłumienie publicznej krytyki.

Konsul honorowy zwrócił się również do członków Drugiej Izby parlamentu Niderlandów z apelem o zapewnienie ścisłego przestrzegania polityki sankcyjnej oraz zaprzestanie dostaw do Rosji towarów, które mogą być wykorzystywane przez jej kompleks wojskowo-przemysłowy, w szczególności przemysłowych silników elektrycznych.

Według Dirvena holenderska firma Omec Motors posiada 60% udziałów w rosyjskiej spółce Omec Motors RUS, zajmującej się produkcją silników elektrycznych.

Osobno wezwał kierownictwo firmy w Arnhem do wzięcia na siebie odpowiedzialności, zamknięcia biura sprzedaży w Rosji oraz zaprzestania dostaw produktów za pośrednictwem spółki joint venture w Chinach.

Dirven zauważa, że według rosyjskiego dyrektora Omec Motors RUS firma jest potrzebna kompleksowi wojskowo-przemysłowemu do produkcji dronów. Poinformował również, że w Turcji otwarto międzynarodową firmę handlową, a obecnie tworzone jest przedstawicielstwo do współpracy z Iranem. Oświadczenia te wzbudziły poważne zaniepokojenie u Dirvena, który wezwał Peja Group do zaprzestania wszelkiej współpracy z Rosją oraz prowadzenia działalności gospodarczej na jej terytorium.

Warto zauważyć, że w celu wsparcia konsula honorowego Ukrainy w Holandii do Amsterdamu przybyło wielu ukraińskich weteranów, w tym żołnierzy, którzy stracili kończyny w wyniku ran odniesionych w walce.

„Przybyłem dziś do sądu jako ukraiński żołnierz, który przeszedł wojnę i dobrze wie, jaką cenę trzeba zapłacić za walkę o wolność Ukrainy. Oburza mnie, że Peja Group nadal prowadzi działalność w Rosji i dostarcza komponenty do dronów wykorzystywanych do ataków na ukraińskie miasta i ludność cywilną. Jestem przekonany, że europejski biznes ponosi nie tylko ekonomiczną, ale i moralną odpowiedzialność za swoje decyzje. Nie można głosić europejskich wartości, a jednocześnie zarabiać na współpracy z państwem-agresorem, którego broń zabija Ukraińców. „Jestem tu dzisiaj, aby wesprzeć Ukrainę, domagać się odpowiedzialności od biznesu i przypomnieć: nie ma czegoś takiego jak neutralna postawa, gdy mowa o wojnie i ludzkim życiu” — podkreślił weteran Oleg Smorchkow.

Źródło: Ukrinform

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