W Holandii część osadzonych zostanie zwolniona przed upływem wyznaczonego terminu z powodu braku miejsc w zakładach karnych. Niektórzy skazani będą mogli wyjść na wolność nawet cztery tygodnie wcześniej.

„Z powodu braku miejsc w więzieniach skazani mogą zostać zwolnieni do domu nawet cztery tygodnie wcześniej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Holandii Claudia van Bruggen oświadczyła, że jest zmuszona podjąć taki krok, choć już wcześniej dopuszczała taką możliwość” – czytamy w komunikacie.

Według sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Niderlandów Claudii van Bruggen nowa regulacja będzie dotyczyła mężczyzn skazanych na karę pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.

Van Bruggen wyjaśniła, że władze są zmuszone podjąć taką decyzję ze względu na rosnące obciążenie systemu penitencjarnego.

Problem przepełnienia zakładów karnych w kraju pojawił się nie po raz pierwszy. Już pod koniec 2024 roku poprzedniczka Claudii van Bruggen na stanowisku sekretarza stanu, Ingrid Kunradi, poinformowała o krytycznym niedoborze miejsc w więzieniach.

Wówczas przygotowała plan, który przewidywał możliwość zwolnienia osadzonych na dwa tygodnie przed ustalonym terminem.

Obecna decyzja przewiduje wydłużenie tego okresu: część skazanych może teraz zostać zwolniona do domu nawet cztery tygodnie przed terminem.

Informuje o tym holenderski serwis NU.nl.

Przypomnijmy, że niedawno policja zatrzymała od 150 do 200 aktywistów, którzy wtargnęli na plac budowy centrum przetwarzania danych Microsoftu w Amsterdamie. Setki osób wyszły na ulice, aby zaprotestować przeciwko realizacji projektu, a zatrzymanym zarzuca się nielegalne wtargnięcie na cudzy teren.

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