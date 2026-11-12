W Holandii znaleziono martwą 16-letnią Ukrainkę, która zaginęła po wyjściu do sklepu

W środę, 11 listopada, w holenderskim mieście Workum w prowincji Fryzja znaleziono ciało 16-letniej obywatelki Ukrainy Aliny Aleksiejewej, którą wcześniej ogłoszono jako zaginioną. Dziewczynę znaleziono bez oznak życia w zbiorniku wodnym w pobliżu ulicy Doltewâl, niedaleko miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni.

W poszukiwaniach nastolatki policja wykorzystała helikopter i podwodnego drona, za pomocą których przeszukiwano terytorium prowincji Fryzja.

Nieletnia Ukrainka zaginęła wieczorem w poniedziałek, 9 listopada, kiedy udała się do sklepu i nie wróciła do domu. Ostatni raz widziano ją około godziny 21:00 na ulicy Doltewâl w Workum, po czym policja rozesłała komunikat z opisem wyglądu i ubioru zaginionej.

Akcja poszukiwawcza trwała dwa dni i wymagała zaangażowania znacznych zasobów: teren był przeszukiwany z powietrza przy pomocy policyjnego helikoptera, a rano 11 listopada do akcji włączono liczne służby ratownicze oraz specjalnego podwodnego drona. W środę po południu ciało Aliny wyłowiono z wody.

Obecnie holenderscy śledczy nadal ustalają dokładne przyczyny i okoliczności śmierci nieletniej Ukrainki. Jednocześnie policja oficjalnie oświadczyła, że podczas wstępnego oględzin nie stwierdzono żadnych oznak śmierci z użyciem przemocy ani przestępstwa kryminalnego.

Informację tę podaje serwis Hart van Nederland.

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