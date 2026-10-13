W Nigerii ponad 120 tys. samochodów przystosowano do pracy na sprężonym gazie ziemnym (CNG) w ramach prezydenckiej inicjatywy rozwoju CNG i transportu elektrycznego. Poinformował o tym minister informacji i orientacji narodowej Mohammed Idris, podaje Premium Times Nigeria.

Według ministra w kraju działa już ponad 400 certyfikowanych centrów przystosowywania pojazdów oraz ponad 90 stacji tankowania gazu. Kolejnych 180 takich stacji jest na etapie tworzenia. Idris oświadczył także, że inicjatywa przyczynia się do powstawania miejsc pracy i możliwości biznesowych w społecznościach, w których powstaje odpowiednia infrastruktura.

Inwestycje w program

Jak twierdzi Idris, program przyciągnął około 2,5 mld dolarów prywatnych inwestycji. Rząd przekazał lub zobowiązał się przekazać na jego realizację jeszcze około 250 mld nair.

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Nigeryjskie władze zaczęły promować CNG jako tańszą alternatywę dla benzyny po zniesieniu przez prezydenta Bolę Tinubu subsydiów na benzynę w maju 2023 roku. Według publikacji decyzja ta spowodowała wzrost kosztów transportu i nasiliła presję ekonomiczną na ludność. Alternatywę gazową oferowano przede wszystkim przewoźnikom komercyjnym.

Koszt i problemy transformacji

Jednocześnie przystosowanie samochodu z silnika benzynowego do CNG pozostaje niedostępne dla części kierowców z powodu wysokiego kosztu początkowego. W zależności od modelu samochodu i silnika procedura taka może kosztować od 750 tys. do 2,5 mln nair.

We wrześniu Nairametrics informował o problemach, z którymi kierowcy mierzą się po przejściu na gaz: niewystarczającej liczbie infrastruktury do tankowania, kolejkach i utracie czasu pracy. Idris przyznał, że wiele gospodarstw domowych nadal odczuwa presję związaną z kosztami życia, mimo deklarowanej poprawy wskaźników makroekonomicznych.

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