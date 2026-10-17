W Nigerii operacja wojskowa przyczyniła się do zamknięcia nielegalnej kopalni złota Kila w Parku Narodowym Gashaka-Gumti. Według Mongabay miejsce opuściło ponad 4 tysiące górników.

Dyrektor wykonawczy organizacji ochrony przyrody Africa Nature Investors Foundation (ANI), Tunde Morakinyo, powiedział, że zanim nigeryjskie wojsko przybyło w lipcu 2026 roku, górnicy już opuścili miejsce wydobycia. Według niego podczas operacji nie padły strzały, a buldożery zasypały doły i szyby. ANI pomaga państwu zarządzać parkiem.

Presja na park narodowy

Park Narodowy Gashaka-Gumti, utworzony w 1991 roku, znajduje się w stanach Adamawa i Taraba, przy granicy z Kamerunem, i zajmuje 6 731 kilometrów kwadratowych. Jest to największy park narodowy Nigerii, w którym żyje zagrożony wyginięciem szympans nigeryjsko-kameruński Pan troglodytes ellioti. W parku rośnie także ponad tysiąc gatunków roślin, a ponadto występują setki gatunków ptaków i motyli.

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Szef Nigeryjskiej Służby Parków Narodowych Ibrahim Musa Goni nazwał nielegalne wydobycie coraz większym zagrożeniem dla obszarów chronionych. Potwierdził śmierć dwóch strażników w Gashaka-Gumti w 2025 roku i poinformował, że kolejny został w tym samym roku zraniony nożem. Morakinyo twierdził, że w handel złotem mogli być zaangażowani finansiści mający powiązania polityczne oraz uzbrojone grupy, jednak Mongabay nie zdołał niezależnie zweryfikować tych twierdzeń ani okoliczności śmierci strażników.

Potrzeba alternatywnych źródeł dochodu

Byli górnicy i mieszkańcy Kili powiedzieli Mongabay, że wydobycie złota było źródłem dochodu nie tylko dla pracowników kopalni, ale także dla handlarzy, sprzedawców żywności i innych mieszkańców. Po zamknięciu część osób zaczęła przewozić pasażerów motocyklami, a inni udali się do nowych miejsc wydobycia w Nigerii lub sąsiednim Kamerunie.

Goni przyznał, że górnicy mogą wrócić do parku. Strażnicy kontrolują obszar Kili i przyległe strefy buforowe, otrzymując informacje od lokalnych grup ochotniczych. ANI oświadcza, że zatrudnia ponad 180 strażników, wspiera rolnictwo, hodowlę zwierząt, mikrofinansowanie i edukację, a także buduje szkołę w Kili. Jednocześnie nie przedstawiono konkretnego planu przejścia mieszkańców Kili na alternatywne źródła dochodu, z określonym finansowaniem i terminami.

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