Na lotnisku w Lagos w Nigerii zatrzymano 28-letniego zawodowego koszykarza ze Stanów Zjednoczonych. W jego dwóch nadanych walizkach znaleziono 33,95 kg konopi, poinformowało BBC News, powołując się na Nigeryjską Narodową Agencję ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA).

NDLEA zidentyfikowała zatrzymanego jako Greene Da'monte Khiree, obywatela USA ze stanu Georgia. Według agencji przybył on do Nigerii z Tajlandii tranzytem przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Okoliczności zatrzymania

W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę NDLEA podała, że mężczyzna został zatrzymany w środę. Według agencji pracownicy lotniska zauważyli, że pozostawił dwie nadane walizki i próbował opuścić lotnisko wyłącznie z bagażem podręcznym.

Agencja poinformowała, że na walizkach widniało nazwisko zatrzymanego. Miały one rzekomo zawierać 32 pakunki odmiany konopi znanej jako Loud, którą NDLEA określiła jako silną. Według agencji w bagażu znaleziono także urządzenie śledzące.

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Dane agencji i rejestru FIBA

NDLEA oświadczyła, że sprawdzenie telefonu zatrzymanego wskazało na jego świadomość i możliwy udział w nielegalnym obrocie narkotykami. Według agencji mężczyzna powiedział, że grał zawodowo w koszykówkę w Tajlandii i przyjechał do Nigerii, aby „budować kontakty” dla swojej kariery.

Publicznie nie skomentował tych twierdzeń. Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) ma w swoim rejestrze zawodnika o nazwisku Damonte Greene, którego ostatni odnotowany występ miał miejsce na turnieju Phuket Elite Cup w Tajlandii 26 września.

Według ONZ Nigeria, wcześniej uważana głównie za punkt tranzytowy w handlu narkotykami, coraz bardziej staje się producentem, konsumentem i dystrybutorem nielegalnych narkotyków.

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