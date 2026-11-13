Niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) planuje zgłosić byłego piłkarza Thomasa Bertholda jako kandydata na urząd prezydenta federalnego. Informuje o tym Tagesschau, powołując się na informacje berlińskiego biura ARD.

Kandydatura ma zostać oficjalnie omówiona i zatwierdzona w sobotę na konferencji federalnego zarządu AfD z udziałem szefów struktur krajowych partii. Wcześniej informowano, że kandydatem będzie „człowiek ze środka społeczeństwa”.

Wybory 30 stycznia

Wystawienie własnego kandydata przez AfD ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Federalne Zgromadzenie Niemiec, które wybiera głowę państwa, zbierze się 30 stycznia. Według Tagesschau największe szanse na uzyskanie większości ma polityczka Unii Chrześcijańsko-Społecznej Ilse Aigner, zgłoszona przez sojusz CDU/CSU oraz Socjaldemokratyczną Partię Niemiec. Może ona zastąpić na stanowisku Franka-Waltera Steinmeiera.

W poprzednich wyborach prezydenta federalnego w 2022 roku AfD zgłosiła byłego szefa stowarzyszenia Werte-Union, Maxa Ottego. Następnie został on wykluczony z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

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Kariera Bertholda

Thomas Berthold urodził się w 1964 roku. Obrońca grał między innymi w Eintrachcie Frankfurt, Bayernie i Stuttgarcie, rozegrał 62 mecze w reprezentacji Niemiec, a w 1990 roku został mistrzem świata we Włoszech. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował jako menedżer Fortuny Düsseldorf oraz ekspert piłkarski dla kilku mediów.

Podczas pandemii COVID-19 Berthold publicznie krytykował obowiązujące wówczas ograniczenia, nazywając je w 2020 roku „całkowicie przesadnymi”. Na wydarzeniu Querdenken 711 w Stuttgarcie oświadczył, że jego zaufanie do przywództwa politycznego spadło „poniżej zera”.

Polityk Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Ralf Stegner ostro skrytykował możliwe zgłoszenie Bertholda. Jednocześnie zaznaczył, że pozytywnie ocenia angażowanie znanych sportowców po zakończeniu kariery w działalność społeczną i wolontariacką.

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