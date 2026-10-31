31 października w 34 miastach Niemiec, w tym w Berlinie, Frankfurcie i Monachium, zaplanowano młodzieżowe demonstracje. Organizatorzy ruchu Gen Z regelt oświadczyli, że oczekują udziału ponad 160 tys. osób. Uczestnicy opowiadają się za większym finansowaniem edukacji i niższymi kosztami życia, a także sprzeciwiają się obowiązkowej służbie wojskowej.

Jak informuje Channel NewsAsia, akcje odbędą się równocześnie z obchodami Halloween. Niemieckie władze oczekują, że demonstracje będą głównie pokojowe, ale ostrzegają przed możliwymi próbami wykorzystania ruchu przez grupy ekstremistyczne do mobilizowania zwolenników.

Postulaty uczestników

Organizatorzy twierdzą, że młodzi ludzie odczuwają coraz większą presję z powodu rosnących kosztów. Osiemnastoletni Steve, który miał przemawiać na wiecu w Monachium, powiedział, że rząd kanclerza Friedricha Merza nie odpowiedział na obawy młodzieży, lecz nadal prowadzi cięcia i nakłada na nią dodatkowe obciążenia.

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Według niego uczestnicy będą nadal korzystać z prawa do zgromadzeń, dopóki rząd nie przestanie ich ignorować. Protesty odbywają się w czasie, gdy Niemcy próbują przywrócić wzrost gospodarczy, a także w obliczu rosnącej presji na system emerytalny i usługi publiczne z powodu przechodzenia pokolenia baby boomers na emeryturę oraz kurczenia się populacji w wieku produkcyjnym.

Środki bezpieczeństwa

W Berlinie niektóre przedsiębiorstwa przy prestiżowym bulwarze handlowym Kurfürstendamm zabezpieczyły okna drewnianymi płytami i planowały zakończyć pracę wcześniej z powodu obaw przed możliwymi zamieszkami. Minister spraw wewnętrznych Hesji Roman Poseck oświadczył, że Francja nie powinna być przykładem w kontekście grabieży, podpaleń i ataków na policję podczas protestów.

Jednocześnie ogólnokrajowa niemiecka organizacja uczniów BSK zdystansowała się od Gen Z regelt, ale podkreśliła, że obawy uczniów są uzasadnione. Organizacja planuje przeprowadzić osobny dzień protestów 20 listopada.

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