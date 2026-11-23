Wezwania Rosji do powrotu do struktury NATO z 1997 roku są niepoważne. W końcu zgodnie z tą logiką Moskwa musiałaby zwrócić Ukrainie okupowany Krym i Donbas.

Wadeful wyśmiał Rosję

Według ministra spraw zagranicznych Niemiec Johanna Wadefula Rosja nie jest gotowa zrezygnować z zajętych terytoriów Ukrainy, dlatego jej żądania dotyczące powrotu NATO do poprzednich granic nie mają sensu.

Podkreślił również, że Europa posiada już ukształtowaną architekturę bezpieczeństwa, której podstawy zostały ustanowione

Aktem końcowym z Helsinek z 1975 r.,

Kartą Paryską,

memorandum budapeszteńskim.

Podkreślił, że Rosja musi przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, które na siebie przyjęła.

„Muszą przestrzegać tych ram prawnych, które sami podpisali. To właśnie stanowi podstawę bezpieczeństwa europejskiego i zawsze będziemy jej bronić” – podkreślił minister.

Wzmocnienie obrony Europy

Wadeful twierdzi, że kraje europejskie będą musiały budować własne bezpieczeństwo w warunkach konfrontacji z Rosją.

„Niestety, musimy przyznać, że pokój i stabilność w Europie osiągniemy jedynie wbrew Rosji, a nie razem z nią. Taka jest nasza trzeźwa ocena sytuacji” – stwierdził.

Według ministra właśnie dlatego państwa NATO muszą wzmacniać Sojusz i własne zdolności obronne.

Osobno Wadeful wyraził solidarność z Polską w obliczu rosyjskich prowokacji. Jest przekonany, że sojusznicy z NATO są gotowi bronić swojego terytorium.

„Zawsze będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO. To jest całkowicie jasne. Dlatego, panie Putin, niech pan się nie myli. Jesteśmy sojuszem obronnym, ale jesteśmy gotowi bronić siebie, naszych krajów i naszego Sojuszu” – oświadczył.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie federalnego ministra spraw zagranicznych Niemiec Johanna Wadefula wygłoszone podczas Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie, jak podaje agencja „Ukrinform”.

Rosja stwarza preteksty do agresji na kraje NATO – MSZ.

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