Dom aukcyjny Christie’s w Nowym Jorku wystawi w styczniu na sprzedaż odręczny ostateczny wariant przemówienia Martina Luthera Kinga Jr. I Have a Dream, wygłoszonego w 1963 roku. Dokument, który dom aukcyjny określa jako jedyny znany odręczny ostateczny pełny wariant przemówienia, wyceniany jest na ponad 10 mln dolarów — informuje The Guardian.

Siedem stron z poprawkami

Rękopis składa się z siedmiu żółtych kartek zapisanych niebieskim atramentem. Na stronach znajdują się poprawki i skreślenia, które według Christie’s pozwalają prześledzić proces pracy Kinga nad tekstem.

Według domu aukcyjnego King ukończył rękopis we wczesnych godzinach 28 sierpnia 1963 roku w hotelu Willard w Waszyngtonie. Chciał ograniczyć wystąpienie do pięciu minut i pracował nad sformułowaniami po rozmowach z doradcami, wśród których był jego autor przemówień Edward T. Clayton.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dokument znaleziono w szufladzie

Wdowa po Claytonie, Xernona, odkryła rękopis w szufladzie jego biurka pod koniec lat 90., jednak wówczas nie wiedziała, że jest to jedyny znany ostateczny wariant, i odłożyła dokument na miejsce. W 2024 roku znalazła go ponownie, po czym eksperci ustalili wyjątkowość rękopisu.

W tej wersji nie ma słów I Have a Dream. Christie’s oświadczył, że King spontanicznie dodał to zdanie podczas przemówienia w dniu marszu na rzecz praw obywatelskich w Waszyngtonie.

Strony zostaną pokazane publiczności w Christie’s od 15 do 21 stycznia, po czym zostaną sprzedane jako jeden lot. Środki ze sprzedaży mają zostać przekazane kilku organizacjom charytatywnym, w tym King Center w Atlancie.

Czytaj nas na