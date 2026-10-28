W Norwegii 21-letni Ali Namdar został oskarżony o zorganizowanie ataku granatem na restaurację sushi w Strømmen, około 20 km na wschód od Oslo. Według śledczych w atak zaangażowano 15-letniego nastolatka.

Jak informuje The National, 22 października ubiegłego roku chłopiec wrzucił granat do lokalu po tym, jak miał zostać zwerbowany przez czat w komunikatorze Signal. Nastolatek, który ma obecnie 16 lat, przyznał w sądzie, że rzucił granat, lecz zaprzeczył związkom z przestępczością zorganizowaną.

Wersja śledczych

Podczas rozprawy poinformowano, że użytkownik Signala posługujący się pseudonimem Joker skontaktował się z nastolatkiem i nakłonił go do przeprowadzenia ataku. Według sądu śledczy uznali, że za tym pseudonimem stał Namdar, biorąc pod uwagę inne podobne sprawy, które mogły być z nim powiązane.

Prokurator policji Anja Stenersen powiedziała norweskiemu nadawcy TV 2, że śledczy uważają Namdara za organizatora i zleceniodawcę ataku. Norweska Krajowa Służba Śledcza bada również, czy mógł on transportować dzieci i młodzież w celu przeprowadzania ataków.

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Zatrzymanie i poszukiwania

Namdar, którego źródło określa jako prawdopodobnego czołowego członka przestępczej sieci Foxtrot, został niedawno zatrzymany w Maroku na wniosek szwedzkich władz. Został umieszczony na liście najbardziej poszukiwanych podejrzanych w Europie i oczekuje na ekstradycję.

W Szwecji Namdar jest poszukiwany w związku z 18 przestępstwami, w tym usiłowaniami zabójstwa. Wśród spraw, w których jest poszukiwany, znajduje się zorganizowanie zamachu na irańskiego dysydenta Arvina Khoshnouda. Według Stenersen w chwili zatrzymania w Maroku Namdar był także podejrzewany o udział w innym ataku granatem, ostrzelaniu domu oraz porwaniu człowieka.

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nałożyły sankcje na sieć Foxtrot i jej założyciela Rawę Majida za ataki na żydowskie i izraelskie obiekty, które według tych państw były przeprowadzane w imieniu Iranu z udziałem nastolatków rekrutowanych przez media społecznościowe.

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