Służba bezpieczeństwa parlamentu Nowej Zelandii otrzymała 216 zgłoszeń o pomoc od 28 września do 18 października, z których 81 wymagało interwencji operacyjnej. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Radio New Zealand.

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa

Przewodniczący parlamentu Gerry Brownlee oświadczył, że liczba gróźb kierowanych pod adresem nowozelandzkich ustawodawców w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła niezwykle gwałtownie. Jak powiedział, skłoniło to parlament do wzmocnienia środków bezpieczeństwa i wprowadzenia dotychczas najsurowszego protokołu współpracy z policją Nowej Zelandii.

Dyrektor generalny Służby Parlamentarnej Rafael Gonzalez-Montero poinformował, że jednostka ds. bezpieczeństwa, informacji, ryzyka i doradztwa wspiera posłów podczas wydarzeń publicznych i podróży, a także w reakcji na protesty i groźne zachowania. Służba została rozszerzona przed wyborami z powodu rosnących obaw dotyczących bezpieczeństwa.

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Groźby i atak w Australii

Brownlee powiązał nasilenie wrogości z presją ekonomiczną, niezadowoleniem społecznym i globalną niestabilnością. Zauważył również, że media społecznościowe nasilają obraźliwe zachowania. Według przewodniczącego długotrwałe zastraszanie może izolować wybranych przedstawicieli od społeczności, a demokracja jest względnie krucha.

Oświadczenie padło po ataku w australijskim stanie Wiktoria na niezależną posłankę Helen Haines, którą potrącił samochód. Odniosła krytyczne obrażenia i straciła nogę. Premier Australii Anthony Albanese potępił atak. Władze Nowej Zelandii nie ujawniają szczegółów konkretnych gróźb ze względów bezpieczeństwa.

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