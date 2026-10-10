W Pakistanie premier Shehbaz Sharif spotkał się z prezydentem Asifem Alim Zardarim w rezydencji prezydenckiej. Omówili ogólną sytuację bezpieczeństwa i sytuację polityczną w kraju oraz uzgodnili zwołanie odrębnych posiedzeń Zgromadzenia Narodowego i Senatu we wtorek, 13 października, informuje Dawn.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu wraz z szefem rządu uczestniczyli wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar, doradca premiera ds. politycznych Rana Sanaullah, minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi, prokurator generalny Mansoor Usman Awan oraz minister prawa Azam Nazeer Tarar.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Pakistańskiej Partii Ludowej Sherry Rehman i Syed Naveed Qamar.

Spory między centrum a prowincją

Spotkanie odbyło się w tle sporów między rządem federalnym, kierowanym przez Pakistańską Ligę Muzułmańską-Nawaz, a władzami prowincji Chajber Pasztunchwa, gdzie rządzi opozycyjna PTI. Jednym z głównych przedmiotów rozbieżności jest polityka przeciwdziałania terroryzmowi.

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PTI twierdzi, że nie jest włączana w podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa w Chajber Pasztunchwie, jednak władze federalne temu zaprzeczają. Partia opowiada się również za przeglądem polityki antyterrorystycznej. Rząd centralny z kolei krytykuje wysiłki władz prowincji w walce z terroryzmem oraz ich stanowisko w sprawie dialogu z afgańskimi talibami.

Minister informacji Attaullah Tarar oskarżył administrację Chajber Pasztunchwy o niewłaściwe zarządzanie. Oświadczył, że prowincja otrzymała 700 mld rupii w ramach Narodowej Komisji Finansowej na projekty rozwojowe, ale nie zmodernizowała departamentu antyterrorystycznego, nie utworzyła laboratoriów kryminalistycznych ani nie zainstalowała kamer systemu Safe City. Minister twierdził również, że PTI wydaje te środki na organizowanie protestów.

Kontakty z opozycją

Osobno Shehbaz Sharif rozmawiał telefonicznie z liderem partii Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl, Maulaną Fazlurem Rehmanem. Wśród tematów rozmowy było zmniejszenie napięcia między centrum federalnym a rządem Chajber Pasztunchwy. Według kancelarii premiera Fazlur Rehman przyjął zaproszenie do przeprowadzenia rozmów w rezydencji szefa rządu, a spotkanie ma odbyć się w najbliższym czasie.

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