W sobotę w Paryżu zamknięto Luwr i szereg innych muzeów przed zaplanowanymi demonstracjami. Zwiedzający nie mogli wejść do muzeum ani zobaczyć „Mony Lisy”: czarne żelazne bramy Luwru były zamknięte, a dostęp do całego terenu i ogrodu został zablokowany. Poinformował o tym TimesLIVE.

Zamknięcie instytucji kulturalnych

Ograniczenia dotknęły znaczną część sektora kulturalnego francuskiej stolicy. Nieczynne były muzea Oranżerii, Jeu de Paume i Picassa, a także kompleks Ogrodów Tuileries przylegający do Luwru.

Opera Paryska zawiesiła działalność Palais Garnier i Opery Bastille, wyjaśniając decyzję względami bezpieczeństwa pracowników i widzów. Organizatorzy targów Art Basel Paris odwołali program na weekend.

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Skutki wcześniejszych demonstracji

Zamknięcia wprowadzono tydzień po ogólnokrajowych protestach dotyczących kosztów życia i pogarszania się stanu usług publicznych. Według publikacji akcjom tym towarzyszyły jedne z najpoważniejszych przypadków przemocy ulicznej we Francji w ostatnich latach.

Po wyrządzonych szkodach władze wprowadziły lokalne godziny policyjne i zdecydowały o zamknięciu wielu instytucji publicznych przed sobotnimi demonstracjami. Centra kultury ostrzegały o ograniczeniach już w piątek, jednak część turystów nie sprawdziła tej informacji przed wizytą.

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